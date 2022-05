Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 mai 2022. Câștig de peste 450 de lei cu meciuri din America de Sud și România

Astăzi pariem pe două întâlniri din America de Sud și România, în care se joacă totul sau nimic pentru calificări importante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,73 la şi aşteptăm un profit însemnat.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Corinthians – Always Ready, din ultima etapă a fazei grupelor Copei Libertadores, care va începe la ora 03:00. Gazdele au nevoie de victorie pentru a fi sigure de calificarea în optimi.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Universitatea Craiova – FC Botoșani, din barajul de accedere în Conference League din Liga 1, care are startul la ora 20:30. Ambele formații țintesc salvarea unui sezon modest cu o calificare în cupele europene.

Cotă de 1,97 de la Corinthians – Always Ready pentru biletul zilei

Corinthians revine în cea mai importantă competiție intercluburi di n America de Sud și sun t puși pe fapte mari. Doar că pentru acest lucru au nevoie de o victorie în fața modestei formații boliviene Always Ready pentru a ajunge în fazele eliminatorii.

Echipa pregătită de portughezul Vitor Pereira are șanse mari să treacă mai departe, mai ales că are în componență jucători cu mare experiență. E adevărat că acest lucru nu a ajutat-o în partida tur din Bolivia, când a pierdut neașteptat, iar fanii starului Willian.

Always Ready, care anul trecut nu a depășit faza grupelor, nu mai are nicio șansă de calificare, iar acest lucru poate reprezenta încă un plus pentru brazilieni. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri Corinthians: peste 3,5”, care are la o cotă de 1,97.

Golurile de la U Craiova – FC Botoșani aduc o cotă de 2,40

Pe Ion Oblemenco se joacă un meci decisiv pentru viitorul ambelor echipe. Este adevărat că miza mai mare este pentru olteni, care au ratat principalele oboiective ale sezonului, titlul și Cupa României, iar acum se pot vedea și în afara Europei.

Este clar că există o oarecare temere în lotul echipei lui Laurențiu Reghecampf, care și el își joacă postul, mai ales că în acest sezon. A fost 2-1 pentru Croitoru și ai lui în Bănie și 2-2 la Botoșani.

Va fi un meci care pe care, deoarece și Botoșaniul vrea să salveze un sezon anost în care nu a prins play-off-ul. În aceste condiții, am ales pronosticul ”peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 2,40 oferită de este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 473 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la o cotă de 1,97 pentru pronosticul ”total goluri Corinthians: peste 3,5” în meciul Corinthians – Always Ready și o cotă de 2,40 pentru ”peste 2,5 goluri” la Universitatea Craiova – FC Botoșani, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,73. Numai bună pentru un câștig de 473 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.