Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 martie 2026. Câștig de 640 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 27 martie 2026, poate aduce un câștig de 640 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, unul din preliminariile U21 și altul amical.
Traian Terzian
26.03.2026 | 22:30
Astăzi pariem pe două întâlniri, una din preliminariile U21 pentru EURO 2027 și alta amicală, în care echilibrul este cuvântul de ordine. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.40 la Betano și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 27 martie 2026.

Cotă de 3.20 de la Kosovo U21 – România U21 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 27 martie 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Kosovo U21 – România U21, din etapa a 6-a a Grupei A de calificare la EURO 2027, programat de la ora 20:00. Este un duel decisiv în lupta pentru ocuparea poziției secunde.

Spania este lider autoritar, iar Finlanda, Kosovo și România duc o bătălie crâncenă pentru locul 2, care asigură cel puțin participarea la baraj. Așadar, întâlnirea de pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina are o miză uriașă.

”Tricolorii” nu își mai permit să irosească puncte dacă vor să fie prezenți la turneul final de anul viitor, așa că vor fi nevoiți să mizeze totul pe atac. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 3.20 oferită de Betano este foarte tentantă.

Golurile de la Maroc – Ecuador aduc o cotă de 2.00

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este amicalul Maroc – Ecuador, care va avea loc de la ora 22:15. Cele două formații se pregătesc de participarea la Cupa Mondială și și-au programat un joc de pregătire pe Metropolitano Stadium din Madrid.

Va fi prima apariție a marocanilor după ce au câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, competiție pe care o pierduseră pe teren în fața Senegalului. Și cum capitala Spaniei este destul de aproape, se așteaptă o invazie a suporterilor magrebieni.

Ecuadorienii au fost surpriza plăcută a preliminariilor din zona Americii de Sud, încheind pe poziția secundă, în spatele campioanei mondiale Argentina. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe înscriu: da”, care are la Betano o cotă de 2.00.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 640 de lei

Biletul zilei pariuri, vineri 27 martie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 3.20 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Kosovo U21 – România U21 și o cotă de 2.00 pentru ”ambele echipe înscriu: da” la Maroc – Ecuador, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.40. Numai bună pentru un câștig de 640 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
