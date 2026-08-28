Biletul zilei la pariuri, vineri, 28 august 2026. Cotă 5,26 din Serie A, Ligue 1 și La Liga

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Biletul zilei la pariuri pentru sâmbătă, 29 august 2026, propune trei meciuri din campionatele de top, cu pronosticuri atent alese. Am analizat meciurile, opțiunile de pariere și am făcut un bilet de cotă 5,26 pe Superbet.

Juventus – Parma deschide biletul zilei de sâmbătă, 29 august

Pentru primul meci de pe biletul zilei de sâmbătă, 29 august 2026, ne îndreptăm atenția spre Serie A, acolo unde Juventus primește vizita Parmei în etapa a doua. Diferența de valoare înclină balanța spre gazde. Dar torinezii nu au convins în runda inaugurală, doar 1-0 cu . A fost suficient, însă, pentru a lua toate cele 3 puncte, obiectivul final. De partea cealaltă, Parma a început cu stângul, 0-1 contra celor de la Cagliari, chiar pe teren propriu. Și acum urmează o deplasare grea, la Torino, contra unei echipe care a câștigat ambele meciuri directe din sezonul trecut în handicap. A fost 2-0 acasă și 4-1 în deplasare pentru Juventus. Mizăm pe repetarea istoriei, iar „Juventus handicap -1,5” e selecția la acest duel, la cotă 1,72 pe Superbet.

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Lyon, revanșă în fața fanilor după eșecul european

își linge rănile și vrea să se revanșeze în fața fanilor. Iar vizita lui Le Havre e prilejul ideal. Oaspeții n-au mai câștigat pe acest teren din 1997! E drept, au stat multă vreme prin liga secundă și n-au fost atât de multe meciuri directe. Dar 30 de ani de invincibilitate pentru Lyon acasă sunt 30 de ani. În plus, Le Havre e abia la al doilea meci oficial, după ce a pierdut 0-1 cu Monaco runda trecută. Unii jucători nu sunt încă total conectați la ideea de competiție. Asta în timp ce Lyon are deja cinci meciuri la activ și o victorie cu 2-0 în prima etapă de Ligue 1. Pronosticul ales la acest duel e „1 și peste 1,5 goluri”, la cotă 1,74 pe Superbet.

Sevilla – Atletico, ultimul meci de pe biletul zilei

Închidem biletul zilei cu un meci din etapa a treia din La Liga: Sevilla – Atletico Madrid. Altădată un duel de top, dar gazdele au decăzut în ultimii ani. Totuși, au un start lansat de campionat cu maxim de puncte după primele două runde, 2-1 cu Rayo și 3-1 la Bilbao. Adversari incomozi, pe care i-a depășit. Nu același lucru se poate spune despre Atletico. Trupa lui Simeone a irosit deja două puncte, după 2-2 cu Villarreal acasă în etapa trecută. În runda de debut, madrilenii au învins pe Malaga cu 2-0, tot pe teren propriu. Așadar, cu Sevilla va fi primul meci în deplasare. Pe un stadion unde nu i-a fost ușor. Are doar două victorii în ultimele 8 vizite. Ținând cont de acest lucru, dar și de diferența de valoare, plus forma arătată în startul sezonului, mizăm pe goluri. Alegerea finală de pe biletul zilei este „ambele marchează” la Sevilla – Atletico Madrid, cotă 1,76 pe Superbet.

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Biletul zilei de sâmbătă, 29 august: cotă 5,26

În concluzie, avem un bilet al zilei cu trei pronosticuri de cotă puțin peste 1,7 de fiecare dată. Meciuri din Serie A, Ligue 1 și La Liga. Dueluri interesante. Și o cotă totală de 5,26, care se poate transforma într-un profit frumos. Dar, nu uitați!, biletul zilei nu garantează câștiguri financiare. Iar fiecare persoană este responsabilă pentru pariurile sale. Altfel, să fie verde!