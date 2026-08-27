Biletul zilei la pariuri, vineri, 28 august 2026. Granzii Europei aduc un câștig potențial de 500 de lei

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Biletul zilei la pariuri pentru vineri, 28 august 2026, propune trei meciuri de top, cu pronosticuri atent ales. Am analizat aceste partide și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 5,23 la MrBIT.

Crystal Palace – Manchester City deschide biletul zilei de vineri, 28 august

Primul meci de pe biletul zilei de vineri, 28 august, este cel dintre Crystal Palace și Manchester City, în etapa 2 de Premier League. Se joacă vineri, de la ora 22:00. Crystal Palace e un club în creștere. După ce a câștigat Cupa Angliei în 2025, a profitat de cele două competiții care i s-au deschis după acel succes și a mai bifat două trofee: Community Shield 2025 și . Însă trupa din Londra nu se află încă la nivelul granzilor din Premier League. Manchester City joacă, metaforic vorbind, în altă ligă față de Palace, chiar dacă nu mai e Pep Guardiola acolo. City a câștigat 5 din ultimele 7 directe din campionat și, de fiecare dată, au fost minimum trei goluri pe tabelă. Dar Crystal Palace a reușit să scoată două remize, ambele 2-2. Alegerea simplă la acest meci ar fi victoria lui City, dar surprizele pot apărea. Așa că am ales „peste 2,5 goluri”, la cotă 1,66 pe MrBIT.

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Etapa a doua de Ligue 1 începe în forță cu Lille – PSG

PSG este, fără doar și poate, cel mai mare club din Franța cu 8 titluri în ultimii 9 ani, dar Lille rămâne singura echipă care a reușit să-i „fure” un titlu din 2018 încoace. Se întâmpla în 2021, întâmplător sau nu, anul în care Lille câștiga Ligue 1. În cele mai recente 10 directe, PSG s-a impus de 8 ori, celelalte două meciuri fiind remize, ambele pe terenul lui Lille cu scorul 1-1. De altfel, în perioada amintită, Lille a reușit de fiecare dată să înscrie măcar o dată în jocurile de acasă cu PSG. Mizăm că se va confirma statistica și de această dată, iar selecția pentru acest duel este „ambele marchează”, la cotă 1,71 pe MrBIT.

Stuttgart, victimă sigură cu Bayern?

Pentru ultimul pronostic de pe biletul zilei de vineri, 28 august 2026, mergem în Bundesliga germană, unde campioana Bayern primește vizita lui VfB Stuttgart. La fel ca Lille – PSG, Bayern – Stuttgart este un duel dezechilibrat din toate punctele de vedere. la victorie. În ultimii ani i-au spulberat pe șvabi în campionat. Ultimele trei vizite din Bundesliga la Munchen pentru Stuttgart s-au terminat 3-0, 4-0 și 4-2 pentru gazde. Anul trecut, cele două formații s-au întâlnit de trei ori. În campionat, Bayern s-a impus cu 5-0 în deplasare, 4-2 acasă și 3-0 în Cupă. De această dată, mizăm pe „Bayern 3-5 goluri”, la cotă 1,83 pe MrBIT.

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Biletul zilei de vineri, 28 august: cotă 5,23

Recapitulând, avem un bilet al zilei cu trei pronosticuri:

„peste 2,5 goluri” în Crystal Palace – Manchester City, la cotă 1,66

„ambele marchează” în Lille – PSG, la cotă 1,71

„Bayern 3-5 goluri” cu Stuttgart, la cotă 1,83

Cumulat, cele trei selecții ne aduc o cotă totală de 5,23 și un profit important la început de weekend. Atenție, însă, aceste pronosticuri nu garantează câștigul. Sunt ponturi atent analizate, dar fiecare persoană este responsabilă pentru pariurile sale!