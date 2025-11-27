Biletul zilei la pariuri, vineri, 28 noiembrie 2025. Câștig de 470 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Germaniei și Spaniei, în care evoluează echipe care au impresionat în acest sezon. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.70 la MaxBet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 28 noiembrie 2025.

Golurile de la Monchengladbach – Leipzig aduc o cotă de 2.10 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 28 noiembrie 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Borussia Monchengladbach – RB Leipzig, din etapa a 12-a din Bundesliga, programat de la ora 21:30. Este un duel între două formații aflate pe val.

După un început greoi în care s-au văzut ajunse pe ultimul loc al , gazdele au avut o revenire fantastică și au obținut victorii pe linie în ultimele trei partide reușind să iasă din zona periculoasă.

Oaspeții sunt și ei în formă foarte bună și se anunță a fi singura echipă care pare să aibă forța de a se ține după colosul Bayern Munchen. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la MaxBet o cotă de 2.10.

Cotă de 2.24 de la Getafe – Elche

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Getafe – Elche, din runda a 14-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Deși au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, ambele echipe au un sezon peste așteptări.

Elche deține coroana neoficială de regină a egalurilor în campionatul Spaniei, lucru întărit și de , chiar pe Santiago Bernabeu.

Chiar dacă vin după două înfrângeri, gazdele au arătat un joc excelent în această toamnă și o forță de invidiat pe teren propriu. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist”, pentru că și cota de 2.24 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 470 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.10 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Borussia Monchengladbach – RB Leipzig și o cotă de 2.24 pentru ”1 solist” la Getafe – Elche, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.70. Numai bună pentru un câștig de 470 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.