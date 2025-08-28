S-a scurs o nouă săptămână plină de meciuri europene, iar asta înseamnă un singur lucru: revin duelurile de foc din cele mai tari campionate din Europa. Vineri se anunță spectacol, iar pe biletul zilei de la Gets Bet am pregătit o selecție de două partide care ne pot ridica veniturile.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 29 august 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal

Primul meci pe care îl analizăm este confruntarea dintre Lecce și AC Milan. a fost învinsă total surprinzător în prima etapă de Cremonese, iar jucătorii vor să își ia revanșa. Totuși, gazdele au arătat un nivel bun în partida cu Genoa, iar fanii au mari speranțe.

Noi credeam că AC Milan își va arăta adevărata forță vineri seara, pe terenul celor de la Lecce. Rosonerii au un lot plin de vedete și e o ocazie bună să facă golaveraj. Din acest motiv, mergem pe mâna selecției AC Milan, total goluri peste 2,5, care are la Gets Bet o cotă uriașă de 3,80.

În plus, ne orientăm atenția și spre d Tot vineri, Valencia va primi vizita celor de la Getafe. Aici, lucrurile nu par atât de clare. Oaspeții au început fabulos campionatul, cu două victorii, iar gazdele au doar un punct.

Cota 1,41 la Valencia – Getafe

E greu de spus cine e favorită în duelul de pe Estadio de Mestalla. Noi evităm un pariu solist pentru confruntarea dintre Valencia și Getafe și credem că va fi o partidă jucată la precauție de ambele echipe. La Gets Bet, avem cota 1,41 pentru pronosticul „total goluri sub 2,5”.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, am ales două meciuri din Europa, cu selecții care pot aduce un câștig consistent. La Lecce – AC Milan, mizăm pe „Total goluri peste 2,5”, cotă 3,80, iar la Valencia – Getafe, pronosticul nostru este „Total goluri sub 2,5”, cotă 1,41. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții ne oferă o cotă totală de 5,36, ideală pentru un câștig de 536 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

