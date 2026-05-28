Biletul zilei la pariuri, vineri, 29 mai 2026. Câștig de 560 lei cu meciuri fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 29 mai 2026, poate aduce un câștig de 560 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal: baraj Conference League și un amical.
28.05.2026 | 22:30
Cum majoritatea campionatelor puternice au ajuns la final, echipele naționale profită și și-au programat mai multe partide amicale înainte de începerea Campionatului Mondial. În schimb, în SuperLiga se va disputa ultimul duel al sezonului: barajul pentru UEFA Conference League. Vineri, 29 mai, mizăm pe biletul zilei pe două dueluri extrem de interesante, iar profitul adus de Mr. Bit poate fi unul semnificativ.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 29 mai 2026. Meciul Dinamo – FCSB ne aduce o cotă de 2.85

SuperLiga mai are de dat un singur meci în acest sezon. Mai exact, este vorba despre barajul dintre Dinamo și FCSB pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League, duel la care biletele s-au vândut într-un timp record: 10 minute. De menționat este faptul că această partidă decisivă se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”.

În mod normal, Dinamo are avantajul terenului propriu, dar cum arena este una mică, suportul fanilor ar putea fi echilibrat. FCSB a mai trecut de încă un baraj pentru a ajuns în acest punct, cu FC Botoșani. Cum roș-albaștrii trebuie să salveze un sezon total ratat, am ales să mizăm pe „2 solist” în Dinamo – FCSB, care la Mr. Bit are o cotă de 2.85.

Cota 1,96 la Bosnia – Macedonia de Nord

Al doilea duel spre care ne îndreptăm atenția este cel dintre Bosnia și Macedonia de Nord. Meciul de la Zenica este programat de la ora 21:305, iar fanii sunt nerăbdători să vadă cum arată naționala pregătită de Sergej Barbarez. Totodată, cu siguranță că Goce Sedloski va încerca să plece fără înfrângere din această deplasare.

În contextul în care partida este una de pregătire, iar antrenorii vor încerca să folosească cât mai mulți jucători, suntem de părere că vor exista gafe în defensivă de ambele părți. Prin cele prezentate, am ales pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” în partida dintre Bosnia și Macedonia de Nord.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Mr. Bit o cotă de 2.85 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Dinamo – FCSB și o cotă de 1.96 pentru „GG” la Bosnia – Macedonia de Nord, care, combinate pe un singur bilet, ne oferă o cotă totală de 5.60. Numai bună pentru un câștig de 560 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

