Biletul zilei la pariuri, vineri, 3 octombrie 2025. Câștig de 517 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 3 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 517 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și La Liga.
02.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri, vineri, 3 octombrie 2025. Câștig de 517 lei cu fotbal. FOTO: Hepta

Astăzi pariem pe două partide din campionate importante ale Europei, La Liga și Bundesliga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.17 la Netbet și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de vineri, 3 octombrie 2025.

Cotă de 2.92 la Osasuna – Getafe pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 3 octombrie 2025

Etapa a 8-a din La Liga debutează vineri, de la ora 22:00, cu partida dintre Osasuna și Getafe. Ambele echipe au un start de sezon cu rezultate contrastante și se află aproape de mijlocul clasamentului în prima divizie din Spania: Osasuna ocupă momentan locul 13, cu 7 puncte, la patru lungimi în urma lui Getafe, care e pe 8.

Niciuna dintre formații nu traversează cel mai bun moment, neavând vreo victorie în precedentele trei runde. Meciul de la Pamplona se anunță a fi foarte echilibrat, așadar pronosticul pe care l-am ales pentru acest duel este „X”, care la Netbet are o cotă de 2.92.

Cotă de 1.77 la Hoffenheim – FC Koln

Începând cu ora 21:30 va avea loc prima partidă a etapei 6 din Bundesliga, la Sinsheim, unde Hoffenheim va primi vizita celor de la FC Koln. Cele două formații sunt la egalitate de puncte după 5 runde, iar în 8 dintre cele 10 meciuri disputate de acestea în sezonul actual s-au înscris cel puțin trei goluri.

Ne așteptăm la un nou duel spectaculos, așadar pentru această partidă am ales varianta „Ambele marchează și total goluri: peste 2.5”, care are la Netbet o cotă de 1.77.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 2.92 pentru pronosticul „X” în meciul Osasuna – Getafe și o cotă de 1.77 pentru „Ambele marchează și total goluri: peste 2.5” la Hoffenheim – FC Koln, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.17. Numai bună pentru un câștig de 517 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

