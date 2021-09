Biletul zilei la pariuri, vineri 3 septembrie. Meciurile din turul 3 de la US Open ne aduc la Get’s Bet un câștig de 543 de lei.

Două meciuri din turul 3 de la , o cotă de 5,43 oferită de și o miză de 100 de lei ne pot aduce vineri un câștig de 543 de lei.

Primul meci pe biletul zilei selectat de noi este cel dintre Simona Halep și Elena Rybakin. Cele două jucătoare par a fi într-o formă bună, amândouă câștigând în primele două tururi în minimum de seturi, trecând de adversare relativ dificile. Cele două s-au mai întâlnit și în 2020, chiar înainte de pandemie, în finală turneului de la Dubai. Acolo, Simona s-a impus după un meci dramatic, câștigat în decisiv cu ajutorul unui tie-break.

Al doilea meci selectat de noi este cel dintre Felix Auger Aliassime și Roberto Bautista Agut. Cei doi au avut partide ușoare în primele două tururi. Roberto Bautista a trecut în primul tur de Nick Kyrgios, într-un meci ce se anunța dificil. Ibericul a fost sigur că lucrurile nu stau deloc așa și s-a impus în 3 seturi, cu 6-0 în setul 3. Auger Aliassime a avut mici emoții în primul tur, unde a pierdut un set cu Donskoy, dar a reușit în cele din urmă să se impună în 4 seturi.

Cotă de 2,05 pentru biletul zilei la pariuri la meciul dintre Simona Halep și Elena Rybakina

Simona Halep a arătat o formă foarte bună la turneul din acest an de la US Open. Jucătoarea din România a trecut în primul tur de un test foarte dificil. Fostul număr 1 mondial a arătat excelent, mai ales la serviciu și a , în 2 seturi, cu scorul de 6-4, 7-6. În turul doi, , fâcând astfel poate cel mai bun meci al anului. Accidentarea care a ținut-o departe de teren pare să nu-i mai facă probleme și a reușit să ajungă în turul 3, cea mai bună perfomanță la US Open din 2016 până în prezent.

Elena Rybakina a arătat și ea o formă excelentă până acum la turneul american. Jucătoarea din Kazakhstan a trecut pe rând de Sasnovich, cu scorul de 6-2, 6-3 și de Caroline Garcia, tot în 2 seturi, 6-1, 6-4. Elena a pierdut doar 10 game-uri în primele meciuri și se anunță a fi cea mai grea partidă a Simonei de până acum. Cele două s-au întâlnit și la Dubai anul trecut, unde Simona a reușit să câștige într-un meci dramatic, cu 7-6 în decisiv.

Având în vedere forma celor două, și modul în care ele și-au câștigat meciurile din primele două tururi, noi am ales să mizăm pe varianta „peste 22,5 game-uri în meci”, care are o cotă de 2,05 la

Cotă de 2,65 pentru biletul zilei la pariuri la meciul dintre Roberto Bautista Agut și Felix Auger Aliassime

Roger Bautista Agut a arătat o formă bună în primele două meciuri. Acesta a trecut în primul tur de Nick Kyrgios, poate cel mai greu oponent pe care îl poți avea în primele tururi. Ibericul nu i-a lăsat nicio șansă australianului și s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 6-0. Nici în turul 2, jucătorul din Spania nu a avut probleme. Roberto s-a impus tot în 3 seturi, în fața lui Ruusuvori cu scorul de 6-1, 6-3, 6-2.

Felix Auger Aliassime a avut de muncă serios în primul tur. Canadianul a avut nevoie de 4 seturi și 4 ore pentru a trece de rusul Donskoy într-un meci foartre greu, scor 7-6, 3-7, 7-6, 7-6. Nu doar că meciul a fost unul echilibrat, dar Felix nu a reușit decât un break toată partida. În al doilea tur, lucrurile au stat ceva mai bine pentru tânărul jucător, arătând din ce în ce mai puternic cu fiecare game jucat. A reușit să se impună în minimul de seturi în fața lui Zapata Miralles cu scorul de 7-6, 6-3, 6-3.

Cei doi s-au întâlnit de două ori până acum, scorul fiind egal, dar Auger Aliassime a reușit să câștige ultima partidă, anul trecut. În rezultatele de Grand Slam, canadianul a avut rezultate ceva mai bune și este ultimul jucător care a reușit să-l bată pe Alexander Zverev. Având în vedere modul în care cei doi au jucat, dar și vârsta și stilul de joc, noi am ales să mizăm pe varianta „Bautista Agut câștigă două sau mai multe seturi”, care are o cotă de 2.65 la

Posibil câștig de 543 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei la pariuri de vineri avem de la o cotă de 2,05 pentru „peste 22,5 game-uri” la meciul dintre Simona Halep și Elena Rybakina și o cotă de 2,65 pentru „Bautista Agut câștigă două sau mai multe seturi” la meciul dintre Roberto Bautista Agut și Felix Auger Aliassime, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,43. Numai bună de un câștig de 543 de lei dacă alegem să mizăm suma de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.