Biletul zilei la pariuri, vineri, 30 mai 2026. Câștig de 374 de lei cu finala Ligii Campionilor în prim-plan

Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 mai 2026, poate aduce un câștig de 374 lei cu ajutorul finalei Ligii Campionilor și a unui meci din divizia secundă a Spaniei
29.05.2026 | 22:30
Biletul zilei de sâmbătă este realizat pe baza meciului din finala Ligii Campionilor: PSG - Arsenal. Foto: Hepta.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Cea mai prestigioasă competiție intercluburi are actul final programat în mai puțin de 24 de ore, iar PSG și Arsenal se vor lupta pentru „urecheată”. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.74 la Superbet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 30 mai 2026.

Cotă de 2.30 de la PSG – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 30 mai 2026

Finala Ligii Campionilor le aduce față în față pe cele mai bune echipe ale acestui sezon: PSG și Arsenal. Chiar dacă „tunarii” au avut un parcurs destul de accesibil până în această fază și foarte multă lume este de părere că adevărata finală s-a dat între PSG și Bayern Munchen, echipa lui Arteta nu poate fi subestimată, mai ales că este vorba de o singură partidă.

Dacă ceva poate opri fotbalul total al lui Luis Enrique, acela este stilul lui Arsenal. Cu toate acestea, sunt șanse mici ca londonezii să țină pasul, mai ales că PSG s-a odihnit în ultima perioadă, în timp ce elevii lui Mikel Arteta s-au luptat pentru a câștiga Premier League după o pauză de 20 de ani. Suntem de părere că francezii își vor apăra trofeul, iar pentru ultimul meci din acest sezon de Champions League vom miza pe „1 solist”, pentru o cotă foarte bună de 2.30, oferită de Superbet.

Cota de 1.63 de la Granada – Gijon completează biletul zilei de vineri

Oferta nu este atât de bogată în acest final de sezon, întrucât majoritatea competițiilor au luat sfârșit. În ziua în care PSG și Arsenal se vor lupta pentru supremație, Granada și Gijon se vot lupta în ultima etapă a acestui sezon de Segunda Division.

Cele două nu mai au nicio miză, ambele fiind situate undeva la mijlocul clasamentului. Cel mai probabil, antrenorii vor introduce jucători cu mai puține minute și vor da șansa să demonstreze că merită să rămână la echipă și din sezonul următor. Având în vedere atmosfera de vancață, vom miza pe un meci în care „Ambele echipe marchează” pentru o cotă de 1.63 de la Superbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.30 pentru pronosticul „1 solist” la PSG – Arsenal și o cotă de 1.63 pentru „GG” în meciul Granada – Gijon, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.74, numai bună pentru un câștig de 374 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

