Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 31 iulie. Câștig de 390 de lei cu meciuri din Austria, Belgia și Croația

Biletul zilei la pariuri, vineri, 31 iulie, se bazează pe meciuri din Austria, Belgia și Croația. Putem obține un câștig de 390 de lei cu trei pronosticuri extrem de atent alese.
Adrian Baciu
30.07.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri vineri 31 iulie Castig de 390 de lei cu meciuri din Austria Belgia si Croatia
Biletul zilei la pariuri, vineri, 31 iulie, oferă o cotă de 3,90. Sursa foto: hepta.ro
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Încet, încet, întrecerile inter-cluburi din Europa încep să pornească la drum. Asta înseamnă că și ofertele caselor de pariuri devin din ce în ce mai stufoase. Biletul zilei la pariuri de vineri, 31 iulie, a ”cules” trei pronosticuri de la meciuri din Austria, Belgia și Croația. Cota finală obținută din catalogul Maxbet este una excelentă: 3,90.

Cotă de 1,66 pentru un debut cu dreptul al campioanei Austriei în noul sezon

Ultima zi a lunii iulie aduce startul în Bundesliga Austriei. Campioana în exercițiu, LASK Linz, începe noul sezon vineri seară, pe teren propriu, de la ora 20:30, împotriva formației Grazer AK. Mizăm în acest duel pe victoria gazdelor, care primesc o cotă foarte bună la Maxbet: 1,66. LASK a început foarte bine sezonul intern, în Cupă, cu un 7-0 contra celor de la Karlsdorf.

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Campioana Austriei se descurcă excelent când vine vorba de meciurile jucate pe teren propriu. Din ultimele 11 meciuri, LASK Linz are 9 victorii și 2 remize. În duelurile directe cu cei de la Grazer, campionii Bundesligii au 4 victorii în ultimele 4 meciuri jucate acasă. Avem încredere că acest istoric se va menține.

Supercupa Belgiei, Club Brugge – Union SG ne poate aduce o excelentă cotă de 1,67

Din campionatul Austriei facem pasul către Supercupa Belgiei. Vineri, 31 iulie 2026, ora 21:30, pe Jan Breydel Stadium din Bruges, avem un duel între echipa gazdă și Union Saint-Gilloise. Fostul jucător de la FCSB, Darius Olaru, speră că acest meci să îi aducă primul trofeu după transferul în Belgia. Club Brugge este campioana sezonului trecut, iar Union SG vine după câștigarea Cupei Belgiei.

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Cu siguranță că duelul din weekend va fi unul cât de poate de spectaculos. Mai mereu, meciurile din Belgia înseamnă goluri multe. Istoria recentă a duelurilor Brugge – Union SG ne face să mizăm pe un ”GG – Ambele marchează” și o cotă de 1,67 de la Maxbet.

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Campioana Croației ne poate aduce o cotă de 1,41

Tot vineri, dar de la ora 21:00, pe stadionul Maksimir din Zagreb, prima ligă din Croația (HNL) revine cu un duel clasic: campioana Dinamo Zagreb primește vizita lui Slaven Belupo în prima etapă a noului sezon. Gazdele vin după un dramatic 3-2 cu Thun (Elveția) în preliminariile UEFA Champions League.

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La acest meci am ales să mizăm pe faptul că vom avea cel puțin 3 goluri în meci. Confruntările directe dintre cele două echipe au adus următoarele rezultate în ultimii 2 ani: 5-0, 4-1, 5-2, 4-2, 4-1. Maxbet oferă o cotă de 1,41 pentru ca istoria să se repete. Astfel, cota finală de pe Biletul zilei de vineri, 31 iulie, ajunge la 3,90. Putem obține astfel un câștig de 390 de lei cu 100 de lei miza.

Biletul zilei pariuri vineri 31 iulie
Biletul zilei pariuri vineri 31 iulie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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