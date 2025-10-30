Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 31 octombrie 2025. Câștig de 313 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 31 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 313 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Bundesliga
Ciprian Păvăleanu
30.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 31 octombrie 2025 Castig de 313 lei cu fotbal
Biletul zilei de vineri este realizat pe baza a două meciuri din Bundesliga și La Liga. Foto: Hepta.ro
După o săptămână în care am avut etapă intermediară în Serie A, vineri este o zi mai liniștită, întrucât avem doar câteva meciuri din următoarea etapă a celor mai puternice campionate ale Europei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.13 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 31 octombrie 2025.

Cotă de 2,10 de la Augsburg – Borussia Dortmund pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 31 octombrie 2025

Partida dintre Augsburg și Borussia Dortmund este cea care va deschide etapa cu numărul 9 din campionatul Germaniei. Cele două formații sunt la poluri opuse ale clasamentului, iar Augsburg nu este într-o situație tocmai bună.

În timp ce Borussia Dortmund este o echipă ce joacă în Champions League, iar în campionat se află pe poziția a 4-a, Augsburg este la limita retrogradării, pe locul al 15-lea. În acest sezon, Augsburg a fost învinsă categoric de mai multe ori, ultima dată chiar în urma cu două etape, când Leipzig i-a administrat un 6-1 usturător. Pentru primul meci de pe biletul zilei de vineri vom miza pe pariul „2 & peste 2,5 goluri”, pentru care MaxBet oferă o cotă bună de 2.10.

Cota de 1,49 de la Getafe – Girona completează biletul zilei de vineri

În Spania, etapa începe cu meciul dintre Getafe – Girona, două echipe destul de puțin ofertante din punct de vedere ofensiv în acest sezon. Girona, surpriza din urmă cu două sezoane, are un sezon extrem de greu și se află pe ultimul loc în campionatul spaniol.

ADVERTISEMENT
În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2,10 pentru pronosticul „2 & peste 2,5 goluri” la Augsburg – Borussia Dortmund și o cotă de 1,49 pentru „Sub 2,5 goluri” în meciul Getafe – Girona, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.13, numai bună pentru un câștig de 313 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

