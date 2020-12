Biletul zilei la pariuri, vineri, 4 decembrie 2020. Profit de 225 de lei din două partide

Biletul zilei la pariuri, vineri, 4 decembrie 2020. După un mijloc de săptămână în care fotbalul european a fost la putere, ne îndreptăm atenţia din nou spre campionatele interne. Am selectat două partide pentru biletul zilei, pentru care am obţinut o cotă de 3,25 la Get’s Bet. La o miză de 100 de lei, facem profit de 225 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci de pe biletul zilei este Zulte Wagerem – Anderlecht, de la 21:45. Se joacă în etapa a 15-a a campionatului belgian, cele două echipe fiind despărţite de 8 puncte şi 7 poziţii, cu avantaj pentru oaspeţi.

Nimes – Marseille, de la 22:00, este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. După 12 runde disputate, oaspeţii sunt la patru puncte de liderul PSG, dar cu două jocuri în minus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Belgia aduce o cotă de 1,74 pe biletul zilei la pariuri

Wagerem ocupă locul al 14-lea din 18 echipe. A strâns, până acum, 14 puncte din 4 victorii, două remize şi opt înfrângeri. Interesant este faptul că Zulte are mult mai multe puncte aduse din deplasare (10), faţă de doar 4 pe teren propriu. De altfel, Wagerem este cea mai slabă formaţie din campionat pe teren propriu, cu cinci meciuri pierdute din 7 disputate. 8-17 este golaverajul de acasă, a primit gol în fiecare meci, şi a marcat în 5 dintre ele.

Anderlecht stă mai bine decât adversara, e pe locul 7 cu 22 de puncte, dar vine după o serie de trei partide fără victorie. Oaspeţii au cinci succese, 7 remize şi doar două eşecuri, cele mai puţine dintre toate cele 18 formaţii. Pe teren străin, Anderlecht a încasat cel puţin un gol în fiecare meci, dar a şi reuşit să înscrie în toate, mai puţin în înfrângerea 0-3 de la Brugge.

ADVERTISEMENT

În partidele directe, Anderlecht are avantaj clar. Ultima victorie a lui Waregem datează din noiembrie 2016, 3-2. De atunci, au mai fost 10 confruntări, iar oaspeţii acestui meci au câştigat 9 dintre ele. Precedentele 6 partide directe de pe terenul lui Wagerem s-au terminat cu goluri de fiecare parte, cinci victorii pentru Anderlecht şi una singură, cea amintită, pentru gazde. „Ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,74 la Get’s Bet.

Victoria lui Marseille contribuie la biletul zilei cu o cotă de 1,86

Nimes e a 16-a în Ligue 1, la doar 3 puncte peste zona roşie. Din trei victorii, două remize şi şapte înfrângeri, gazdele au strâns 11 puncte, 4 pe teren propriu şi 7 în deplasare. 11-22 este golaverajul lui Nimes care a obţinut un singur punct în meciurile în care a luat gol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marseille, într-un clasament al punctelor pe meci, ar ocupa prima poziţie în clasament. Are 21 de puncte din 10 meciuri, faţă de 25 de puncte în 12 partide cât are liderul PSG, pe care a învins-o într-un meci cu cinci eliminaţi în prelungiri. Totuşi, din cauza celor două restanţă, Marseille este doar pe locul al 6-lea. Are un parcurs aproape perfect în deplasare, cu 4 succese şi o singură remiză.

În ultimii doi ani, Nimes şi Marseille s-au întâlnit de patru ori, trei jocuri în Ligue 1 şi un amical. De fiecare dată s-a impus Marseille, fără prea mari emoţii, deşi a luat gol de fiecare dată. În momentul de faţă, forma este clar de partea oaspeţilor, care vin după 4 succese consecutive în campionat, în timp ce gazdele au pierdut 4 din ultimel 5 jocuri. „2 solist“ are cota 1,86 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri pentru vineri, 4 decembrie, are un câştig potenţial de 325 de lei. Get’s Bet ne oferă o cotă de 1,74 pentru GG3+ la Wagerem – Anderlecht şi 1,86 pentru o victorie a lui Olympique Marseille pe terenul lui Nimes. Dacă alegeţi să mizaţi 100 de lei, puteţi avea un profit de 225 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.