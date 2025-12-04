Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 decembrie 2025. Câștig de 465 lei cu două meciuri de fotbal

ADVERTISEMENT

Un nou weekend plin cu meciuri de foc din cele mai tari campionate din Europa ne așteaptă. Pentru biletul zilei de vineri, 5 decembrie, de la Netbet, am pregătit o selecție de două partide care ne poate aduce un profit consistent pe final de săptămână.

Derby în Ligue 1! Cota 1,62 la Lille – Marseille

Primul meci care ne-a atras atenția este duelul din Franța dintre Lille și Marseille. și luptă pentru calificarea în UEFA Champions League. Se anunță spectacol pe Stade Pierre-Mauroy.

E greu de spus cine este favorita în acest duel de vineri seara. Noi nu vom miza pe un pariu solist, ci alegem să mergem pe numărul de reușite. La Netbet avem o cotă atractivă pentru selecția „total goluri peste 2,5 DA”, de 1,62.

Duel pentru salvarea de la retrogradare în La Liga

Un alt meci tare al zilei de vineri, 5 decembrie, se joacă în La Liga , primește vizita celor de la Mallorca într-un duel pentru salvarea de la retrogradare.

Aici credem că echipa oaspete va pleca acasă cu cele 3 puncte. Real Oviedo are doar 9 puncte după primele 14 etape și pare condamnată la retrogradarea din La Liga. Cota pentru selecția „2 solist” la Netbet este de 2,87, una care ne poate ridica serios veniturile.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 1,62 pentru selecția „peste 2,5 goluri” în duelul Lille – Marseille și o cotă de 2,87 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Real Oviedo – Mallorca. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni urcă la o cotă totală de aproximativ 4,65, perfectă pentru un câștig de 465 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.