Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 decembrie 2025. Câștig de 465 lei cu două meciuri de fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 465 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Ligue 1
FANATIK
04.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 5 decembrie 2025 Castig de 465 lei cu doua meciuri de fotbal
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 decembrie 2025. Câștig de 465 lei cu două meciuri de fotbal
ADVERTISEMENT

Un nou weekend plin cu meciuri de foc din cele mai tari campionate din Europa ne așteaptă. Pentru biletul zilei de vineri, 5 decembrie, de la Netbet, am pregătit o selecție de două partide care ne poate aduce un profit consistent pe final de săptămână.

Derby în Ligue 1! Cota 1,62 la Lille – Marseille

Primul meci care ne-a atras atenția este duelul din Franța dintre Lille și Marseille. Ambele echipe au parte de un sezon bun și luptă pentru calificarea în UEFA Champions League. Se anunță spectacol pe Stade Pierre-Mauroy.

ADVERTISEMENT

E greu de spus cine este favorita în acest duel de vineri seara. Noi nu vom miza pe un pariu solist, ci alegem să mergem pe numărul de reușite. La Netbet avem o cotă atractivă pentru selecția „total goluri peste 2,5 DA”, de 1,62.

Duel pentru salvarea de la retrogradare în La Liga

Un alt meci tare al zilei de vineri, 5 decembrie, se joacă în La Liga. Real Oviedo, echipa la care este legitimat portarul român Horațiu Moldovan, primește vizita celor de la Mallorca într-un duel pentru salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

Aici credem că echipa oaspete va pleca acasă cu cele 3 puncte. Real Oviedo are doar 9 puncte după primele 14 etape și pare condamnată la retrogradarea din La Liga. Cota pentru selecția „2 solist” la Netbet este de 2,87, una care ne poate ridica serios veniturile.

ADVERTISEMENT
L-a
Digisport.ro
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 1,62 pentru selecția „peste 2,5 goluri” în duelul Lille – Marseille și o cotă de 2,87 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Real Oviedo – Mallorca. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni urcă la o cotă totală de aproximativ 4,65, perfectă pentru un câștig de 465 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de miercuri, 3 decembrie, din SuperLiga. Ce cotă are FCSB pentru...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 3 decembrie, din SuperLiga. Ce cotă are FCSB pentru calificarea în play-off
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 decembrie 2025. Câștig de 403 de lei cu două meciuri din Premier League
Pontul zilei de marți, 2 decembrie, din SuperLiga. Ce cote au Dinamo, Rapid,...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 2 decembrie, din SuperLiga. Ce cote au Dinamo, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuză direct că meciul dintre Farul și FCSB a fost aranjat: 'Blat ca...
iamsport.ro
Acuză direct că meciul dintre Farul și FCSB a fost aranjat: 'Blat ca pe vremuri, bă, nu s-a schimbat nimic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!