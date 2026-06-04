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Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 iunie 2026. Câștig de 347 de lei cu meciuri amicale internaționale

Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 iunie 2026, poate aduce un câștig de 347 de lei cu ajutorul a două meciuri amicale între echipele naționale care ne sunt vecine.
FANATIK
04.06.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 5 iunie 2026 Castig de 347 de lei cu meciuri amicale internationale
Ungaria dă piept cu Finlanda într-un amical inclus pe biletul zilei. Foto: Hepta
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Ziua de vineri ne aduce mai multe partide amicale din care încercăm să formăm un bilet al zilei câștigător. O să mizăm pe vecinele României, Ungaria și Republica Moldova, două echipe care de asemenea nu vor merge la Cupa Mondială 2026, ce începe pe 11 iunie.

Ungaria – Finlanda, reușesc maghiarii să învingă?

Vineri, de la ora 20:45, Ungaria primește vizita Finlandei, echipă care tocmai a fost învinsă categoric de Germania într-un amical, 4-0. Nemții nu au avut milă de echipa nordică și au marcat din toate pozițiile, arătând că sunt pregătiți pentru turneul final. De cealaltă parte, pentru maghiari este prima partidă de pregătire din această vară, ultima dată jucând pe 31 martie, cu Grecia.

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Formația condusă de Marco Rossi vrea să dea uitării finalul de preliminarii, când a pierdut în fața Irlandei, pe teren propriu, în prelungiri, șansa calificării la turneul final, iar acum se află în fața unui nou drum, înainte de calificările pentru Campionatul European. Astfel, noi mizăm pe victoria Ungariei și minim 2 goluri în meci pentru duelul cu Finlanda, la o cotă de 1.95 oferită de Betano.

Republica Moldova – Bulgaria, duel echilibrat peste Prut

O altă partidă amicală se va desfășura între Republica Moldova și Bulgaria, două echipe care sunt în reconstrucție. Moldovenii au arătat un progres important în ultimii ani și chiar s-au luptat pentru calificări la EURO 2024, în timp ce bulgarii au în continuare mari probleme și nu se mai regăsesc, având rezultate din ce în ce mai slabe.

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Noi mizăm pe pe victorie sau egal Republica Moldova împotriva Bulgariei, mai ales că meciul se joacă pe terenul fraților de peste Prut, iar cota oferită de cei de la Betano este de 1.78. Astfel, biletul zilei are o cotă totală de 3.47 și ne poate aduce un câștig de 347 de lei cu 100 de lei mizați.

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Alegerile noastre pentru biletul zilei sunt următoarele:

  • Ungaria 1 solist și 2 goluri în meci contra Finlandei – cotă 1.95 la Betano.
  • Republica Moldova victorie sau egal cu Bulgaria – cotă 1.78 la Betano.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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