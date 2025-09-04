Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 septembrie 2025. Câștig de 373 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 373 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal internaționale
FANATIK
04.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 5 septembrie 2025 Castig de 373 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 septembrie 2025. Câștig de 373 de lei cu fotbal

Ziua de vineri vine la pachet cu dueluri incendiare în calificările pentru Cupa Mondială, iar noi am pregătit, pe biletul zilei de la Betano, o selecție de două partide care, combinate, ne pot rotunji veniturile pe sfârșit de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 septembrie 2025. Câștig de 373 de lei cu fotbal

Fără doar și poate, cel mai interesant meci al zilei de vineri, 5 septembrie, este întâlnirea dintre Ucraina și Franța. Se anunță o luptă de foc pentru primul loc în Grupa D, iar cele două formații speră să înceapă drumul către Mondial cu un rezultat pozitiv.

Franța pare favorită, însă Ucraina a produs în ultimii ani câteva mari surprize și, din acest motiv, evităm să mizăm pe un pariu solist. În schimb, partida se anunță una spectaculoasă, iar la Betano avem cota 1,82 pentru selecția „total goluri peste 2,5 Da”.

Cota 2,05 la Italia – Estonia

De asemenea, tot vineri, Italia, campioana europeană din 2021, joacă acasă cu Estonia. Peninsularii sunt abia pe locul 3 în grupă, în spatele Norvegiei și Israelului, și sunt obligați să câștige duelul de la Bergamo pentru a nu risca să rateze un nou Campionat Mondial.

Estonia pleacă clar cu șansa a doua și e greu de crezut că balticii vor reuși să facă față jucătorilor Squadrei Azzura. Italia are cota 2,05 să marcheze peste 3,5 goluri, și exact acesta este pronosticul pe care îl alegem de la Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,82 pentru selecția „total goluri peste 2,5 Da” în meciul Ucraina – Franța și o cotă de 2,05 pentru „peste 3,5 goluri” la Italia – Estonia. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 3,73, numai bună pentru un câștig de 373 de lei dacă mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

