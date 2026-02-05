Biletul zilei la pariuri, vineri, 6 februarie 2026. Câștig de 390 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Vineri se joacă meciurile ce deschid etapele din cele cinci mari campionate ale Europei, iar Ionuț Radu și Marius Marin, jucătorii României, sunt în prim-plan. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,90 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 6 februarie 2026.

Cotă de 2,00 de la Celta Vigo – Osasuna pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 6 februarie 2026

Celta Vigo și Osasuna sunt despărțite de o singură poziție în clasament. Formația la care evoluează Ionuț Radu ocupă locul 7 înaintea etapei, în timp ce adversara sa de vineri este pe locul 9, însă diferența este foarte mare, de 7 puncte.

Celta a fost într-o formă foarte bună în acest sezon, iar Portarul naționalei României a închis de mai multe ori poarta și a adus puncte prețioase echipei sale, care trage la un loc de cupe europene.

Pentru Celta Vigo este foarte important să câștige acest duel, întrucât formațiile aflate în fața sa în clasament vor avea meciuri foarte dificile. Espanyol va întâlni Villarreal, în timp ce Real Betis va juca cu Atletico Madrid pentru a doua oară în câteva zile, după meciul din Cupa Regelui. Pentru acest meci vom miza pe victoria celor de la Celta Vigo: „1 solist” pentru o cotă de 2,00 oferită de BETANO.

Cota de 1,95 de la Hellas Verona – Pisa completează biletul zilei de vineri

În Italia, etapa debutează cu „derby-ul suferinței”. Hellas Verona și Pisa (echipa la care evoluează Marius Marin) se întâlnesc într-un duel „pe viață și pe moarte”. pentru a păstra vii șansele la evitarea retrogradării.

Pentru că, în mod normal, ambele echipe ar trebui să aibă o dorință uriașă de victorie în acest meci, vom miza pe un meci în care ambele formații vor marca, așa că alegem selecția „GG” pentru o cotă de 1,95 oferită de BETANO.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 2,00 pentru pronosticul „1 solist” la Celta Vigo – Osasuna și o cotă de 1,95 pentru „GG” în meciul Hellas Verona – Pisa, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.90, numai bună pentru un câștig de 390 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.