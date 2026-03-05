Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 6 martie 2026. Câștig de 505 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 6 martie 2026, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Bundesliga și La Liga.
Traian Terzian
05.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de vineri, 6 martie 2026, poate aduce un câștig remarcabil, Sursă foto: Hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Germaniei și Spaniei, în care evoluează favorite la câștigarea titlului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.05 la Betano și așteptăm un profit impresionant cu biletul zilei la pariuri de vineri, 6 martie 2026.

Cotă de 2.32 de la Bayern – Monchengladbach pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 6 martie 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach, din etapa a 25-a din Bundesliga, programat de la ora 21:30. Este un duel între două echipe care au obiective total diferite.

Bavarezii au un avans de 11 puncte în clasament și par să-și fi asigurat în mare măsură titlul. În aceste condiții, este de așteptat ca trupa lui Vincent Kompany să nu forțeze foarte tare, mai ales că urmează duelul mult mai important cu Atalanta din Champions League.

Oaspeții se află în lupta acerbă din subsol pentru evitarea retrogradării și, chiar dacă sunt șanse mici să plece cu ceva puncte, vor încerca marea cu sarea. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 3.5 goluri”, pentru că și cota de 2.32 oferită de Betano este foarte tentantă.

Victoria lui Real Madrid aduce o cotă de 2.18

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Celta Vigo – Real Madrid, din runda a 27-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Pe Estadio de Balaidos se anunță un meci de zile mari între două formații cu pretenții.

Cu Ionuț Radu într-o formă excelentă, galicienii au unul dintre cele mai bune sezoane din ultima perioadă. Pe lângă parcursul excelent din campionat, Celta merge foarte bine și în Europa League, acolo unde a ajuns în faza optimilor.

”Galacticii” au pierdut din nou prima poziție în dauna Barcelonei după două eșecuri neașteptate cu Getafe și Osasuna și nu își mai permit să irosească puncte. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la Betano o cotă de 2.18.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 505 lei

Biletul zilei pariuri vineri 6 martie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.32 pentru pronosticul ”total goluri: sub 3.5 goluri” în meciul Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach și o cotă de 2.18 pentru ”2 solist” la Celta Vigo – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.05. Numai bună pentru un câștig de 505 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
