Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 august 2026. Câștig de 492 de lei pe meciuri din Belgia, Danemarca și Polonia

Biletul zilei la pariuri de vineri, 7 august 2026, conține trei meciuri din campionatele Belgiei, Danemarcei și Poloniei. Acestea ne pot aduce un câștig de 492 de lei.
Adrian Baciu
06.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri vineri 7 august 2026 Castig de 492 de lei pe meciuri din Belgia Danemarca si Polonia
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 august 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Ziua de vineri, 7 august, aduce mai multe soluții pentru pariori. Tot mai multe campionate din Europa încep, treptat, să pornească la drum. Pe biletul zilei la pariuri am ales trei meciuri din oferta celor de la Don pentru o cotă mai mult decât excelentă. Am decis să mizăm pe goluri în duelui din Danemarca, Polonia și Belgia.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 august 2026: mizăm pe meciuri spectaculoase în Danemarca și Polonia

Primul meci de pe biletul nostru vine din Danemarca. În etapa a 3-a din Superliga daneză, Sonderjyske primește vizita celor de la Viborg, la ora 20.00. Se anunță un meci extrem de interesant, în care ambele echipe vor căuta să obțină punct sau puncte. Istoria meciurilor directe dintre cele două ne spune că mai mereu a fost spectacol.

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În 5 din ultimele 7 partide directe s-au marcat cel puțin 3 goluri. Pentru duelul de vineri am decis să mizăm pe un pariu în acest sens: „Peste 2,5 goluri în meci” pentru o cotă de 1,60 la Don. Din Danemarca ajungem apoi în Polonia. Aici, de la ora 21.30, Wisla Cracovia dă piept cu Wisla Plock.

La acest meci anticipăm goluri din partea ambelor formații. Un „GG – ambele înscriu” primește o cotă de 1,76 la Don. Și în acest caz, ne-am uitat pe istoria întâlnirilor directe dintre cele două „Wisla”. Am avut următoarele rezultate: 1-3, 1-1, 1-3, 0-0, 1-5, 3-4. Așadar, șansele pentru un nou „GG” sunt mari.

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Un singur gol în Club Brugge – Kortrijk ne aduce o cotă de 1,70

Pe biletul zilei la pariuri de vineri, 7 august 2026, mai adăugăm un meci din Belgia, mai exact „un gol”. Jupiler Pro-League pornește la drum cu duelul dintre campioana Club Brugge și Kortrijk. Cu siguranță, partida va fi una deschisă, în care ambele echipe vor căuta golul. Am mizat pe faptul că „Oaspeții înscriu” pentru o cotă foarte bună de 1,70 oferită de Don.

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În ultimele trei meciuri oficiale jucate pe Jan Breydel Stadion din Brugge am avut rezultatele: 1-1, 3-3 și 2-1. Ne uităm acum pe biletul zilei de vineri, 7 august, cu meciuri din oferta Don și vedem o cotă finală de 4,81.

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Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 august 2026
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 august 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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