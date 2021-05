Biletul zilei la pariuri, vineri 7 mai 2021. Meciurile din Ligue 1 și Eredivisie ne aduc peste 370 de lei!

Biletul zilei la pariuri de vineri, 7 mai, ne poate aduce un câștig de 372 de lei mulțumită unei cote totale de 3,72 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din Ligue 1 și Eredivisie extrem de importante. În prima propunere vorbim despre lupta la titlu, respectiv cupele europene, în cea de a doua despre o poziționare cât mai bună la finalul sezonului.

Pentru început vă propunem un pronostic din Ligue 1. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre Lens și Lille, două dintre echipele care au un sezon peste ceea ce eram obișnuiți să vedem, în ambele cazuri.

Cea de a doua selecție aduce față în față două dintre echipele de tradiție ale campionatului Olandei. Se înfruntă Sparta Rotterdam și Vitesse Arnhem, ambele poziționate în zona superioară a clasamentului, ultima încercând pe ultima sută de metri să prindă un loc care să le dea dreptul să participe în viitoarea ediție a cupelor europene.

Duelul dintre Lens și Lille ne aduce la biletul zilei o cotă de 1,90

Întâlnirea dintre Lens și Lille este capul de afiș al etapei a 36-a din Ligue 1. În ambele cazuri vorbim de o nevoie acută de puncte, cele două oponente fiind implicate în lupta pentru cupele europene, Lens, respectiv pentru câștigarea titlului, Lille. Gazdele simt în ceafă răsuflarea fierbinte a multiplei campioane Olympique Marseille pentru care absența din viitoarea ediție a cupelor europene ar echivala cu noi probleme financiare.

Lille a condus ostilitățile în cea mai mare parte a acestui sezon în Ligue 1 și părea la un moment dat că va scăpa în învingătoare detașată, dar PSG nu-și poate permite să rateze cel mai important trofeu al Franței, fie și doar gândindu-ne la investițiile exorbitante pe care șeicii proprietari le-au făcut în ultimii ani la gruparea de pa Parc des Princes. Lille are doar un punct peste milionarii din Paris și nu își poate permite nici măcar un semieșec la Lens.

În concluzie, atât Lens, cât și Lille vor fi mai mult decât motivate să înscrie și să câștige această partidă pentru a nu crea oportunități pentru urmăritoare. Vom miza așadar pe varianta „ambele marchează”, pont ce are o cotă foarte bună de 1,90 la Get’s Bet.

Sparta Rotterdam – Vitesse ne aduce o cotă de 1,95 la biletul zilei

Campionatul Olandei, sau al Țărilor de Jos ca să adoptăm noua denumire oficială a Țării Lalelelor, este unul dintre cele mai spectaculoase de pe bătrânul continent, fie și doar din punct de vedere al jocului bazat exclusiv pe ofensivă pe care îl aplică cel mai multe echipe. Nu degeaba în campionatele importante ale Europei găsim o mulțime de fotbaliști batavi.

Obișnuiți să o regăsim pe Sparta undeva în zona inferioară a clasamentului, cel mult pe la mijlocul acestuia, anul acesta avem surpriza să vedem a doua grupare din Rotterdam în luptă pentru o poziție care să-i permită accesul în cupele europene. Sigur că pare aproape imposibil ca Sparta să recupereze ecartul de șase puncte față de Groningen, ocupanta locului 7, ultimul care duce în Europa, însă în acest campionat orice este posibil, iar noi vom miza pe goluri.

Despre Vitesse Arnhem nu este cazul să vorbim prea mult. Este una dintre echipele care an de an își propune să reprezinte Țările de Jos în competițiile continentale intercluburi și de foarte multe ori reușește acest lucru. Mizăm așadar pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,95 la Get’s Bet.

372 de lei câștigați cu biletul zilei din 7 mai

În concluzie, cele două dueluri din Franța, respectiv din Țările de Jos ne aduc o cotă totală de 3,72 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele meciuri ne așteptăm la evoluții ofensive, cu reușite din partea tuturor echipelor implicate.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.