Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 7 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 503 lei cu ajutorul a două meciuri din campionatele importante din Europa.
FANATIK
06.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de vineri, 7 noiembrie 2025, poate aduce un câștig superb. Sursă foto: Colaj hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele cele mai importante din Europa, mai exact La Liga și Seria A. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.03 la SUPERBET și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de vineri, 7 noiembrie 2025.

Cotă de 1.83 pentru Pisa – Cremonese

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Pisa – Cremonese, programat de la ora 21:45. Duelul se anunță a fi unul foarte interesant, cele două formații fiind nou-promovate în Seria A.

Atât Pisa, cât și Cremonese au întâmpinat probleme mari în a înscrie în acest sezon de Seria A. În aceste condiții, am ales pronosticul ”NGG – Nu marchează ambele echipe”, pentru că și cota de 1.83 oferită de SUPERBET este foarte tentantă.

Victoria lui Real Sociedad ne aduce cota 2.75

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Elche – Real Sociedad, care va avea loc tot de la ora 22:00. După un start bun de sezon, gazdele au scăzut turația, pe când situația stă cu totul diferit la oaspeți.

Elche este fără victorie de patru etape, pe când Real Sociedad are două triumfuri în ultimele două runde. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la SUPERBET o cotă de 2.75.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.83 pentru pronosticul ”NGG – Nu marchează ambele echipe” în meciul Pisa – Cremonese și o cotă de 2.75 pentru ”2 solist” la Elche – Real Sociedad, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.03. Numai bună pentru un câștig de 503 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.
ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.
