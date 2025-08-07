Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 august 2025. Câștig de 365 de lei cu fotbal

Etapa a doua din liga secundă a Germaniei stă să înceapă, iar echipele continuă lupta pentru promovarea în Bundesliga, Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.65 la DON.ro și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de vineri, 8 august 2025.

Cotă de 2.25 de la Nurnberg – Darmstadt pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 8 august 2025

Atât Nurnberg, cât și Darmstadt au terminat sezonul trecut la jumătatea clasamentului, însă cei din urmă au început foarte bine noua stagiune de ligă secundă a Germaniei. Darmstadt a învins-o categoric pe Bochum, echipă proaspăt retrogradată din Bundesliga, cu scorul de 4-1.

De cealaltă parte, Nurnberg a întâlnit Elversberg, însă a pierdut barajul împotriva lui Heidenheim, și a fost învinsă cu scorul de 1-0.

Ținând cont de forma de moment din acest început de sezon, pentru meciul Nurnberg – Darmstadt, deși sunt două echipe apropiate valoric, vom alege selecția „2 solist” pentru o cotă de 2.25 oferită de DON.ro.

Cota de 1.62 de la Munster – Paderborn completează biletul zilei de vineri

Munster și Paderborn au fost implicate în meciuri cu multe goluri în prima etapă. Munster a fost învinsă cu 3-2, în timp ce Paderborn, una dintre favoritele la promovare, a învins cu 2-1 pe Holstein Kiel,

Având în vedere cele 8 goluri marcate în meciurile celor două din prima rundă, vom alege să mizăm pe pariul „GG – Ambele echipe marchează” pentru o cotă de 1.62 oferită de DON.ro.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.25 pentru pronosticul „2 solist” la Nurnberg – Darmstadt și o cotă de 1.62 pentru „GG” la meciul Munster – Paderborn, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.65, numai bună pentru un câștig de 365 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.