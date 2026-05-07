Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 mai 2026. Câștig de 753 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din Bundesliga și Serie A, în care se dau ultimele bătălii pentru obiective. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.53 la MaxBet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de vineri, 8 mai 2026.

Cotă de 3.05 de la Dortmund – Frankfurt pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 8 mai 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, din etapa a 33-a din Bundesliga, programat de la ora 21:30. Este un duel care are o miză mult mai mare pentru oaspeți.

Frankfurt este în acest moment în afara locurilor de cupe europene și are nevoie de o victorie pentru a continua bătălia. Orice pas greșit ar însemna în mare măsură ratarea obiectivului și pierderi financiare considerabile.

Gazdele par să-și fi asigurat deja poziția a doua în clasamentul și sunt relaxate înaintea acestui duel. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 4.5”, pentru că și cota de 3.05 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Victoria lui Torino aduce o cotă de 2.47

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Torino – Sassuolo, din runda a 36-a din Serie A, care va avea loc de la ora 21:45. Ambele formații se află la mijlocul clasamentului, fără emoții de retrogradare, dar și fără șanse de Europa.

Oaspeții, care au venit în în vara anului trecut, au un sezon onorabil cu 14 victorii obținute până acum. Este mai mult decât a visat trupa condusă de pe bancă de campionul mondial Fabio Grosso.

De partea cealaltă, formația ”granata” este în graficul ultimelor sezoane: nici prea sus, dar nici prea jos pentru a-și face griji. Însă, Torino este o echipă redutabilă pe teren propriu. La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist”, care are la MaxBet o cotă de 2.47.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 753 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 3.05 pentru pronosticul ”total goluri: peste 4.5” în meciul Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurtși o cotă de 2.47 pentru ”1 solist” la Torino – Sassuolo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.53. Numai bună pentru un câștig de 753 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.