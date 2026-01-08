Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 9 ianuarie 2026. Câștig de 473 de lei cu meciuri din Germania și Anglia

Biletul zilei la pariuri de vineri, 9 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos la început de an, de 473 de lei, cu o miză pe meciuri din Olanda, Germania și Anglia.
Biletul zilei ne poate aduce un câștig frumos cu meciuri din Olanda, Germania și Anglia
În acest weekend se reiau multe campionate ce au fost oprite pe durata sărbătorilor de iarnă, iar noi căutăm să profităm de acest lucru și să avem biletul zilei câștigător pentru un început de an cu dreptul.

Frankfurt – Dortmund. Duel de Champions League în Bundesliga

Întrecerea din Germania este pentru mulți o plăcere când vine vorba de a viziona fotbal spectacol, iar meciul dintre Eintracht Frankfurt și Borussia Dortmund promite să fie unul în care ocaziile la ambele porți să se succeadă cu o viteză foarte mare.

Media de goluri din Bundesliga este peste nivelul mediu și noi spunem că această regulă se va păstra. Astfel, pentru confruntarea dintre Frankfurt și Dortmund, noi mizăm pe minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,66 oferită de Maxbet.

Wrexham – Nottingham. Sunt galezii gata de duelurile cu formațiile din Premier League?

Cupa Angliei rămâne o competiție cu un farmec aparte, în care rezultatele sunt de multe ori surprinzătoare și astfel se creează povești frumoase. Una dintre povești frumoase din fotbalul englez este și cea a lui Wrexham, trupa galeză care a reușit 2 promovări consecutive și este acum în liga secundă.

Formația patronată de celebrul actor de la Hollywood, Ryan Reynolds, vrea acum să fie o surpriză și în Cupă, iar Nottingham îi stă în față. Noi mizăm pe minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,85 oferită de Maxbet.

Emmen – Cambuur. Lupta pentru promovare în Olanda continuă

Un alt campionat care nu dezamăgește când vine vorba de goluri este cel al Olandei, fie că vorbim de primul eșalon sau de al doilea. Acum, atenția noastră este pe liga secundă, acolo unde Emmen o să aibă un duel cu Cambuur.

Ambele echipe practică un joc ofensiv, care ar trebui să ne aducă multe faze de poartă și astfel multe reușite. Noi mizăm pe minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,54 oferită de Maxbet. Astfel, biletul zilei, format din cele 3 meciuri, are o cotă totală de 4,73 și cu o miză de 100 de lei ne aduce un câștig de 473 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

