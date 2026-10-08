Biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie 2026. Câștig de peste 480 de lei cu meciuri din Spania, Franța și China

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Vineri, 9 octombrie, avem parte de mai multe meciuri interesante din campionatele europene și din China, iar pentru biletul zilei am ales trei partide în care mizăm pe goluri și pe un rezultat de egalitate la pauză. Zhejiang – Shanghai Port, Lens – Lyon și Malaga – Espanyol sunt selecțiile noastre, iar cotele oferite de WINBET ajung împreună la 4.84.

Zhejiang – Shanghai Port, mizăm pe goluri într-un duel din China

Zhejiang Professional și Shanghai Port se întâlnesc vineri, 9 octombrie, în etapa a 27-a din campionatul Chinei. Partida este programată de la ora 15:00 (ora României), iar cele două formații sunt apropiate în clasament. Shanghai Port ocupă locul 7, cu 33 de puncte, în timp ce Zhejiang este pe poziția a 10-a, cu 31 de puncte.

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Forma recentă și istoricul confruntărilor directe ne duc către un meci cu goluri. În ultimele întâlniri dintre cele două formații au existat mai multe partide spectaculoase, inclusiv 2-2 în luna mai a acestui an și 3-0 pentru Shanghai Port în octombrie 2025. Pentru acest duel alegem o combinație mai curajoasă, „Ambele marchează și peste 2,5 goluri”, selecție care are o cotă de 1.50 la WINBET.

Lens – Lyon, ne așteptăm ca ambele echipe să înscrie

Al doilea meci de pe bilet vine din Ligue 1. Lens primește vizita lui Lyon vineri, 9 octombrie, de la ora 21:45 (ora României), într-un duel important pentru ambele formații. și este pe locul secund, în timp ce Lens se află în partea inferioară a clasamentului.

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Lyon a rămas neînvinsă în campionat în primele cinci etape și are o apărare foarte solidă, însă Lens a demonstrat că poate produce fotbal ofensiv și a înscris deja de nouă ori în campionat. Formația gazdă are și avantajul terenului propriu, iar duelul de la Bollaert se anunță unul deschis. În aceste condiții, pentru Lens – Lyon alegem „Ambele marchează”, pronostic pentru care avem o cotă de 1.50 la WINBET.

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Malaga – Espanyol, un meci mai mult decât echilibrat

Ultima selecție de pe bilet vine din . Malaga și Espanyol se întâlnesc vineri, 9 octombrie, de la ora 22:00 (ora României), pe La Rosaleda, într-un meci din etapa a 8-a. Gazdele sunt pe ultimul loc, cu doar trei puncte după șapte etape, în timp ce Espanyol are șapte puncte și ocupă poziția a 15-a.

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Malaga are un bilanț de trei remize și patru înfrângeri în primele șapte etape, în timp ce Espanyol a obținut două victorii, un egal și patru înfrângeri. Diferențele dintre cele două echipe nu sunt, însă, foarte mari, iar un început prudent de partidă poate fi o variantă plauzibilă într-un duel în care punctele sunt importante. Pentru ultima selecție alegem „X la pauză”, pronostic ce beneficiază de o cotă atractivă de 2.15 la WINBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri avem o cotă de 1.50 pentru „Ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Zhejiang – Shanghai Port, o cotă de 1.50 pentru „Ambele marchează” la Lens – Lyon și o cotă de 2.15 pentru „X la pauză” la Malaga – Espanyol. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 4.84, ceea ce înseamnă un câștig de 484 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.