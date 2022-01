Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 ianuarie 2022. Meciurile din Liga 1 ne aduc un câștig de peste 600 de lei

Duminică, 23 ianuarie, vă propunem la biletul zilei la pariuri două dintre cele trei meciuri ale zilei din Liga 1, printre care și derby-ul campionatului, partida care închide ziua. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6,33 la și așteptăm un profit incredibil.

Deschidem biletul zilei din ultima zi a săptămânii cu derby-ul din Liga 1, FCSB – CFR Cluj. Campioana en-titre are un avans de zece puncte în fruntea ierarhiei și poate lua o opțiune considerabilă în ceea ce privește câștigarea unui nou titlu. Duelul de pe Național Arena va începe la ora 20:00.

Al doilea meci de pe biletul zilei la pariuri se joacă în deschiderea derby-ului. Situate în a doua parte a clasamentului, UTA și Gaz Metan Mediaș joacă pe stadionul Francisc von Neuman, începând cu ora 17:00.

Victoria lui FCSB aduce o cotă de 2,65 pe biletul zilei în derby-ul cu CFR Cluj

FCSB – CFR Cluj este primul derby al anului în 2022, dar poate și meciul care să decidă soarta campionatului. Ardelenii conduc clasamentul cu un avans de zece puncte în fața roș-albaștrilor. Mai mult, echipa lui Dan Petrescu are o apărare de fier. . Rapid este ultima formație care a înscris în poarta ardelenilor, în octombrie 2021.

CFR Cluj are ascendent moral și datorită rezultatului din meciul tur, atunci când și-a spulberat rivala, scor 4-1. A fost ultimul eșec suferit în Liga 1 de FCSB.

Așadar, FCSB are toate motivele să își dorească victoria, dacă vrea să micșoreze ecartul între ea și lider și să păstreze șansele la titlul pe care nu l-a mai luat din 2015. Omogenitatea este cuvântul de ordine la roș-albaștrii, care nu au transferat pe nimeni în această iarnă și au dat un singur jucător, . Vicecampioana României este într-o formă foarte bună și ea. Are 14 meciuri la rând fără eșec, dintre care 12 au fost victorii. Astfel, la acest meci, vom risca pe victoria gazdelor, pronostic „1 solist”, care are la o cotă de 2,65.

Golurile în UTA Arad – Gaz Metan ne aduc o cotă de 2,39 la biletul zilei

Înaintea meciului direct, UTA Arad și Gaz Metan au obiective diametral opuse. Dacă gazdele forțează intrarea în play-off, medieșenii speră să evolueze și sezonul următor în Liga 1. După 21 de etape, cele două echipe sunt despărțite de șapte puncte.

„Bătrâna Doamnă” este pe locul 9, cu 27 de puncte, la cinci lungimi de top 6, în timp ce echipa pregătită de Ilie Poenaru se situează pe poziția a 13-a, poziție de baraj, cu 20 de puncte. Un singur punct îi separă însă pe medieșeni de salvarea directă.

Golaverajul este favorabil fotbaliștilor lui Laszlo Balint. În primele 21 de runde, UTA a marcat 17 goluri și a înacasat 15, în timp ce Gaz Metan e pe minus, cu 17-25. În tur, arădenii au câștigat în deplasare, scor 1-0. Prin urmare, la acest duel vom miza pe „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 2,39.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 633 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 23 ianuarie 2022, la pariuri, avem de la cotă de 2,65 pentru pronosticul „1 solist” în derby-ul FCSB – CFR Cluj și o cotă de 2,39 pentru „ambele marchează”, în meciul dintre UTA Arad și Gaz Metan Mediaș, care, combinate pe un singur bilet, ne garantează un câștig de 633 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.