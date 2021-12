Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 decembrie 2021. Câștig de aproximativ 400 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Egipt

Vineri, 24 decembrie, vom paria pe două dintre puținele meciuri care se joacă în Ajunul Crăciunului. Este vorba despre două dueluri din prima ligă a Egiptului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,83 la şi aşteptăm un profit consistent.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul dintre Ceramica Cleopatra și Al Mokawlon Al Arab, din etapa cu numărul 8 al campionatului egiptean. Partida va începe devreme, la ora 15:00.

A doua confruntare propusă vineri pentru biletul zilei este cea dintre Al Masry și Al-Ittihad Al-Sakandary. Este ultimul duel al zilei în și va lua startul la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2,05 de la Ceramica Cleopatra – Al Mokawloon Al Arab pentru biletul zilei

În Africa se joacă la foc automat, chiar dacă în Europa unele campionate iau pauză cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În acest weekend e programată etapa a 8-a din Egipt. În primul meci al zilei de vineri, Ceramica primește vizita lui Al Mokawllon. Se anunță un duel echilibrat între cele două combatante.

Gazdele pornesc cu un ușor avantaj și par favorite la această confruntare. Ceramica este pe locul 8, cu nouă puncte, patru mai multe decât Al Arab. Ar fi cazul ca echipa gazdă să câștige având în vedere că are o serie de trei jocuri la rând fără succes. S-a impus ultima dată pe 18 noiembrie, în fața lui National Bank, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, oaspeții nu au câștigat decât un meci în acest sezon și sunt la retrogradare. Doar un loc îi desparte de zona roșie. El Gaish este prima sub linie, dar Al Arab are un goalveraj superior. La acest duel vom miza pe „1 solist”, care are la o cotă de 2,05.

Golurile în meciul Al Masry – Al-Ittihad Al-Sakandary aduc o cotă de 1,86

În cealaltă confruntare, echilibrul mare ceva mai strâns. Al Masry se luptă la vârful ierarhiei în și e într-o formă excelentă. Are trei victorii la rând și ocupă locul 4, cu 13 puncte, cinci mai puține decât liderul Al Ahly.

ADVERTISEMENT

Golaverajul este și el pozitiv pentru formația gazdă, 11 goluri marcate și șase încasate. Al Masry e una dintre cele trei echipe care nu au pierdut până acum niciun meci în acest campionat.

De cealaltă parte, Al-Ittihad este la mijlocul clasamentului, cu nouă puncte și cu golaveraj 13-15. Pentru această confruntare avem pronosticul „ambele marchează”, care are la o cotă de 1,86.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 383 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Ceramica Cleopatra – Al Mokawloon Al arab și o cotă de 1,86 pentru „ambele marchează” la Al Masry – Al-Ittihad Al-Sakandary, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,83. Numai bună pentru un câștig de 383 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.