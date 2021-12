Biletul zilei la pariuri, marți, 28 decembrie 2021. Câștig de aproximativ 450 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Premier League

Marți, 28 decembrie, vom paria pe două confruntări din primul eșalon englez, Premier League. Este vorba despre două meciuri din cadrul etapei cu numărul 20. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,41 la şi aşteptăm un profit excelent.

Vom deschide biletul la pariuri de marți cu o confruntare între două echipe extrem de spectaculoase. Este vorba despre Leicester – Liverpool. Partida este programată la ora 22:00, iar „cormoranii” .

Al doilea duel propus la biletul zilei la pariuri este cel care le pune față în față pe Watford și pe West Ham. Oaspeții sunt revelația sezonului în Premier League și pornesc cu prima șansă. Meciul va începe la ora 17:00.

Golurile în meciul Leicester – Liverpool aduc o cotă de 2,10

Leicester nu are deloc timp de respiro. „Vulpile” joacă la foc automat împotriva granzilor. De Boxing Day, fosta campioană , dar pe care l-a pierdut, scor 3-6, cu Manchester City. Acum urmează să primească vizita celor de la Liverpool pe King Power Stadium.

În urma rezultatului din runda precedentă, Leicester s-a îndepărtat de locurile care duc în cupele europene. Este pe poziția a 10-a, cu 22 de puncte. După înfrângerea cu City, „vulpile” au acum golaveraj negativ, 30-33.

De cealaltă parte, Liverpool are nevoie de victorie pentru a rămâne în coasta liderului. Echipa lui Jurgen Klopp e pe 2, cu 41 de puncte, șase mai puține decât City. „Cormoranii” puteau fi și mai aproape dacă nu se încurcau în ultimul joc disputat, cel de pe 19 decembrie, cu Tottenham, scor 2-2. La acest duel vom miza pe varianta „peste 3,5 goluri”, care are la o cotă de 2,10.

Victoria lui West Ham aduce o cotă de 2,10

West Ham încearcă să forțeze intrarea în top 4, dar nici acum nu stă rău. „Ciocănarii” fac un sezon de excepție în Premier League. Sunt pe locul 6, cu 28 de puncte, șapte mai puține decât Arsenal, care e a patra în clasament. Revelația campionatului e în picaj însă de două etape. A pierdut de fiecare dată, cu Southampton 2-3 și cu Arsenal 0-3.

Seria slabă a lui West Ham a început după victoria contra lui Chelsea, scor 3-2, când imediat a remizat cu Burnley, scor 0-0. În schimb, în ceea ce o privește pe Watford, situația e dramatică.

„Viespile” stau foarte prost în clasament și au fost lovite din plin de varianta Omicron a COVID-19. Înaintea meciului cu West Ham, echipa lui Ranieri e pe locul 17, cu 13 puncte, două mai multe decât Burnley, prima aflată sub linia roșie. Watford are patru înfrângeri consecutive și tocmai de aceea, la acest meci vom oferi pronosticul „2 solist”, care are la o cotă de 2,10.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 441 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 2,10 pentru pronosticul „peste 3,5 goluri” în meciul Leicester – Liverpool și o cotă de 2,10 pentru „2 solist” la Watford – West Ham, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,41. Numai bună pentru un câștig de 441 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.