Biletul zilei la pariuri, duminică, 6 februarie 2022. Cupa Angliei ne aduce un câştig de 389 de lei

Pentru biletul zilei de duminică, 6 februarie 2022, alegem două meciuri din 16-imile de finală din Cupa Angliei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,89 la şi aşteptăm un profit consistent.

Deschidem biletul zilei de duminică, 6 februarie 2022, cu meciul Liverpool – Cardiff City, care va începe la ora 14:00. “Cormoranii” ar trebui, la prima vedere, să aibă o misiune facilă pentru calificarea în optimile de finală.

Al doilea meci de pe bilet este Bournemouth – Boreham Wood, care se va juca de la ora 20:30. Gazdele întâlnesc o formaţie din liga a cincea engleză, National League, astfel că nu ar trebui să aibă prea mari probleme.

ADVERTISEMENT

Ploaie de goluri pentru o cotă de 2,10 în Liverpool – Cardiff City

este una dintre favoritele la câştigarea Cupei Angliei, astfel că meciul cu Cardiff City ar trebui să fie o formalitate. Adversara trupei lui Jurgen Klopp vine din Championship, liga a doua engleză, unde ocupă locul 20 şi este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării în League One.

Cum , Liverpool nu se va baza pe Mohamed Salah şi Sadio Mane, însă Jurgen Klopp are la îndemână jucători care pot face diferenţa în duelul de duminică. Pe “Anfield”, “cormoranii” se simt foarte bine, iar fanii aşteaptă un festival de goluri.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Jurgen Klopp va folosi jucători care au prins mai puţine minute, Liverpool are toate şansele să facă spectacol cu o echipă care nu se simte prea bine în deplasare. Pentru meciul de pe Anfield am ales pronosticul “peste 3,5 goluri marcate”, care la are o cotă de 2,10.

Mizăm pe goluri şi în Bournemouth – Boreham Wood, la o cotă de 1,85

Bournemouth – Boreham Wood este ultimul meci al 16-imilor de finală din Cupa Angliei. Este un duel între o echipă din liga a doua şi una din liga a cincea, genul de partidă care aduce savoare în FA Cup.

ADVERTISEMENT

Gazdele sunt implicate în lupta pentru promovarea în Premier League, în timp ce oaspeţii trag să ajungă în League Two, liga a patra din Anglia. Astfel, Bournemouth porneşte cu prima şansă la calificarea în optimi.

Bournemouth marchează frecvent 2 goluri pe teren propriu, iar meciul cu Boreham Wood îi poate oferi şansa de a aduna câteva reuşite în plus. Din acest motiv, la această partidă, am ales pronosticul “peste 2,5 goluri marcate”, care la are o cotă de 1,85.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un câştig potenţial de 388,50 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, avem de la o cotă de 2,10 pentru pronosticul “peste 3,5 goluri marcate” în meciul Liverpool – Cardiff City şi o cotă de 1,85 pentru “peste 2,5 goluri marcate” la Bournemouth – Boreham Wood. Combinate, pe un singur bilet, ne dau o cotă de 3,89. Cu o miză de 100 de lei, câştigul potenţial este de 388,50 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.