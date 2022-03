Biletul zilei la pariuri, duminică, 6 martie 2022. Meciurile din Liga 1 și Premier League ne aduc un câștig de aproape 350 de lei

Pentru ziua de duminică, 6 martie 2022, vă propunem pentru biletul zilei la pariuri două meciuri extrem de tari din România și din Anglia. Sunt două derby-uri de tradiție și pe care dacă mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,47 la , ne vom alege cu un profit consistent.

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu derby-ul orașului Manchester, Manchester City – Manchester United. Partida e programată pentru ora 18:30, dar diferența dintre cele două rivale e uriașă. Echipa lui Guardiola e lider în Premier League, în timp ce „diavolii” luptă să rămână în top 4.

Al doilea duel de pe biletul zilei pe care vom miza este cel dintre CFR Cluj și Dinamo, care se va disputa în ultima etapă din sezonul regulat al Ligii 1. Meciul va începe la ora 17:30 și va pune față în față două echipe cu obiective total diferite.

Cotă de 1,80 pe biletul zilei la pariuri de la „Derby of Manchester”

Manchester City e lider în Premier League, cu 66 de puncte, șase mai multe decât urmăritoarea Liverpool. Echipa lui Pep Guardiola are însă un meci mai mult disputat, astfel că are nevoie să își consolideze poziția. Emoții are și . Vicecampioana Angliei este pe locul 4, cu 47 de puncte, două mai multe decât West Ham, care stă la pândă.

„Diavolii” vin după o remiză. În etapa precedentă au făcut doar 0-0 pe teren propriu, cu Watford. De cealaltă parte, „cetățenii” s-au revanșat după eșecul cu Tottenham, 2-3, și au bătuto la limită pe Everton, scor 1-0. Pentru acest duel vom alege să mizăm pe pronosticul „ambele echipe marchează”, care la are o cotă de 1,80.

Golurile în CFR Cluj – Dinamo aduc pe biletul zilei o cotă de 1,93

CFR Cluj are, pe hârtie, o misiune facilă în ultima etapă a sezonului regulat. Echipa lui Dan Petrescu e pe primul loc în Liga 1, cu un avans de 14 puncte față de urmăritoarea FCSB. Adversara din această rundă, Dinamo, e în cea mai proastă perioadă din istorie. „Câinii” trag cu dinții să se salveze de la retrogradare.

Palmaresul nu este nici el de partea echipei lui Flavius Stoican. . Înaintea partidei din Gruia, roș-albii sunt pe locul 14, al doilea loc de baraj, la 15 lungimi de Chindia Târgoviște. Pentru acest meci vom paria pe „peste 2,5 goluri”, care la are cota 1,93.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 347,40 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 6 martie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,80 pentru pronosticul „ambele echipe înscriu” în partida dintre Manchester City și Manchester United și o cotă de 1,93 pentru „peste 2,5 goluri”, în disputa dintre CFR Cluj și Dinamo care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 347,40 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.