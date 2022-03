Biletul zilei la pariuri, joi, 3 martie 2022. Câștig de peste 400 de lei cu meciuri din Liga 1

Joi, 3 martie, vom paria pe ultimele două meciuri ale etapei cu numărul 29 din sezonul regulat al Ligii 1. Mizăm 100 de lei pe o cotă de 4,08 la și așteptăm un câștig consistent.

Penultimul meci al rundei se joacă la Ovidiu, acolo unde se înfruntă două dintre cele mai spectaculoase echipe ale campionatului. Farul primește vizita lui FC Botoșani. Duelul de play-off este programat să înceapă la ora 18:00.

A doua confruntare de pe biletul zilei de joi la pariuri trage cortina peste etapa a 29-a. FC Argeș luptă pentru play-off, dar va avea o misiune infernală. Piteștenii primesc vizita lui FCSB, vicecampioana fiind rănită după ultimele rezultate. Meciul va începe la ora 21:00.

Cotă de 2,23 de la Farul – FC Botoșani pentru biletul zilei

Farul și FC Botoșani ocupă ultimele două locuri din play-off înaintea meciului direct. Echipa lui Hagi e pe 6, în timp ce formația lui Croitoru este pe 5. „Marinarii” au ascendent moral după rezultatul din ultima etapă, când au învins-o pe FCSB, la București, cu 2-0.

Constănțenii n-au voie să piardă pentru a nu își periclita poziția de play-off. Farul are 45 de puncte, cu trei mai multe decât FC Argeș, care este avantajată de rezultatele directe. De cealaltă parte, moldovenii au un punct în plus, 45. Echipa lui Croitoru vine după două remize la rând și Chindia. Așadar, pentru acel duel alegem pronosticul „peste 2,5 goluri”, care la are o cotă de 2,23.

Victoria FCSB-ului la Pitești aduce o cotă de 1,83

FCSB e din nou departe de liderul CFR Cluj. 11 puncte o despart pe vicecampioană de ardeleni. și 1-1 cu CS Mioveni. Așadar, roș-albaștrii nu își mai permit pași greșiți la Pitești.

FCSB are cea mai bună ofensivă din Liga 1, 53 de goluri marcate. De cealaltă parte, FC Argeș are ca obiectiv play-off-ul, dar misiunea este extrem de grea. Deși a învins-o acum două etape pe Farul, echipa lui Prepeliță s-a încurcat cu o altă contracandidată, FC Voluntari, cu care a făcut 0-0. Pentru acest meci vom miza pe „2 solist”, are are la o cotă de 1,83.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 408 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la o cotă de 2,23 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Farul Constanța – FC Botoșani și o cotă de 1,83 pentru „2 solist” la FC Argeș – FCSB, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,08 Numai bună pentru un câștig de 408 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.