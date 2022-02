Biletul zilei la pariuri, marți, 15 februarie 2022. Meciurile din Champions League ne aduc un câștig de aproximativ 500 de lei

În a doua zi a săptămânii mizăm pe două dueluri din manșa tur a optimilor UEFA Champions League, în care sunt implicate trei din favoritele la câștigarea trofeului. Riscăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,62 la şi aşteptăm un profit consistent.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu cel mai tare meci din optimile Ligii Campionilor, PSG – Real Madrid, care va începe la ora 22:00. Mauricio Pochettino se confruntă cu câteva probleme de efectiv, iar „galacticii” speră să profite de acest lucru pentru a lua prima opțiune la calificare.

A doua confruntare propusă marți la biletul zilei este Sporting Lisabona – Manchester City, care se va juca în paralel cu duelul de pe Parc des Princes, tot de la ora 22:00. Echipa lui Pep Guardiola e favorită la calificare și ar putea marca o sumedenie de goluri încă din partida tur.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,85 de la PSG – Real Madrid pentru biletul zilei

Înainte să primească vizita lui Real Madrid, PSG a învins-o în Ligue 1 pe Rennes cu scorul de 1-0. Echipa lui Pochettino nu are probleme în campionat. E lider, cu 59 de puncte, cu 13 mai multe decât Marseille. Ofensiva e la capacitate maximă, atacanții parizieni reușind să înscrie în opt din ultimele zece meciuri pe Parc des Princes.

În Champions League, PSG a încheiat grupa pe locul 2, deasupra lui RB Leipzig și Club Brugge, dar sub Manchester City. „Cetățenii” au avut un singur punct în plus față de vicecampioana Franței. Acasă, PSG are o serie de 22 de meciuri la rând fără eșec (în timpul regulamentar), dintre care 19 au fost victorii.

ADVERTISEMENT

Real Madrid, care vine după 0-0 cu Villarreal speră să profite de faptul că , iar . Atacul lui Ancelotti funcționează și el excelent în deplasare, acolo unde a marcat în șapte din ultimele zece meciuri. La fel ca PSG, Real e lider în competiția internă, cu 54 de puncte. În ultimele 19 meciuri jucate pe teren străin în toate competițiile, „galacticii” au pierdut de doar trei ori. La acest meci vom miza pe varianta „X2”, care are la o cotă de 1,85.

Golurile din Sporting – Manchester City aduc o cotă de 2,50

La prima vedere, Sporting va încerca să reducă cât poate proporțiile scorului cu finalista de anul trecut, Manchester City. Lusitanii au terminat pe locul 2 grupa cu Ajax, Dortmund și Beșiktaș, la egalitate cu BVB, dar fiind avantajați de rezultatele meciurilor directe. În Primeira Liga, Sporting ocupă poziția secundă, la șase lungimi de liderul FC Porto.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, City a câștigat grupa de Liga Campionilor, cu PSG, Leipzig și Club Brugge. Echipa lui Guardiola e în formă și în Premier League, acolo unde e pe primul loc, cu 63 de puncte, nouă mai multe decât Liverpool. „Cetățenii” vin după două succese consecutive, ultimul cu Norwich, scor 4-0, în care Sterling a marcat trei goluri.

Guardiola are câteva problee de lot. Kyle Walker e suspendat, iar Grealish si Plamer sunt accidentați, în Gabriel Jesus e incert. Pentru acest joc vom oferi pronosticul „peste 3,5 goluri”, care are la o cotă de 2,50.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 462 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 1,85 pentru pronosticul „X2” în meciul PSG – Real Madrid și o cotă de 2,50 pentru „peste 3,5 goluri” la Sporting Lisabona – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,62. Numai bună pentru un câștig de 462 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.