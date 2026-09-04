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Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 5 septembrie 2026, e compus din pronosticuri pe meciurile AEK Atena – Aris, AS Roma – Atalanta și Fenerbahce – Beșiktaș. Cota totală de pe bilet este de 4,81 la Superbet.

AEK Atena – Aris, primul meci de pe biletul zilei din 5 septembrie 2026

Începem biletul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, cu meciul dintre AEK Atena și Aris Salonic. en-titre ai Greciei și ar trebui să câștige fără mari probleme duelul cu Aris. Însă cota pentru victoria gazdelor e destul de mică, așa că am căutat un alt pronostic, mai profitabil. Ne-am îndreptat atenția asupra ofertei pe goluri. Și, privind statistica, se poate observa faptul că Aris are un complex la Atena și nu marchează. N-a reușit să facă acest lucru în precedentele 6 vizite pe terenul lui AEK. De fapt, din 2023 încoace, în 8 jocuri la AEK, Aris a înscris un singur gol. Iar echipa de acum a atenienilor e mai bună decât în precedentele sezoane. Ceea ce ne face să credem că Aris nu va marca nici acum. Dar, pentru o „șansă dublă”, mizăm pe „nu marchează ambele”, care ne-ar salva și la o surpriză de genul 0-1. Iar cota Superbet pentru acest pronostic este 1,72.

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AS Roma – Atalanta, duel interesant în Serie A

Ne mutăm atenția spre Serie A, acolo unde AS Roma primește vizita Atalantei. AS Roma este, poate, cea mai în formă echipă din Italia. În primele două etape a câștigat fără drept de apel, , 4-0 pe terenul lui Lecce. De partea cealaltă, Atalanta e una dintre formațiile bune din campionatul italian. Dar nu a convins în acest start de sezon. S-a chinuit cu Hapoel Tel Aviv în preliminariile europene, doar 1-0 la general cu israelienii. În Serie A, are, de asemenea, două victorii, dar 2-1 cu Sassuolo și 1-0 cu Bologna. Și ambele jocuri au fost pe teren propriu. La cum au arătat AS Roma și Atalanta până acum, mizăm pe victoria gazdelor, la cotă 1,74 pe Superbet.

Scântei în derby-ul Fenerbahce – Beșiktaș

Ultimul meci de pe biletul zilei este Fenerbahce – Beșiktaș, care se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:00. Tensiunea, nervii și duritățile au lipsit rareori de la derby-urile turcești. Care, de multe ori se lasă cu minimum un cartonaș roșu. În ultimele patru jocuri de campionat dintre Fenerbahce și Beșiktaș s-au înregistrat trei eliminări. Însă, pe de altă parte, 50% din jocuri n-au avut cartonașe roșii. În schimb, au curs cele galbene. Iar către această opțiune ne-am uitat în oferta Superbet și am găsit „peste 5,5 cartonașe”, la cotă 1,61. În precedentele 9 dueluri directe, au fost 3 meciuri în care acest pronostic a fost „verde” înainte de pauză”

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Biletul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, are cotă 4,81

În concluzie, avem trei partide interesante pe biletul zilei, pentru un câștig de aproape 500 de lei sâmbătă, 5 septembrie. Am ales „nu marchează ambele” în AEK Atena – Aris Salonic, „1” la AS Roma – Atalanta și „peste 5,5 cartonașe” în Fenerbahce – Beșiktaș. Să fie verde!