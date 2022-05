Bill Gates a calculat șansele apariției unei alte pandemii, iar procentajul e mare: ”Să nu lăsăm garda jos”

Bill Gates a devenit cel mai mare investitor privat în programe internaționale de sănătate publică și recent a publicat cartea ”Cum să prevenim următoarea pandemie”.

Fundația lui Bill Gates cheltuiește 6,7 miliarde de dolari anual

Cofondatorul companiei s-a deplasat în Spania pentru 24 de ore și în cadrul interviului de la Madrid s-a referit și teoriile conspirației care l-au vizat în pandemia de coronavirus.

Vizita miliardarului american a avut legătură cu reîncercarea de reînnoire a angajamentului Spaniei față de fondurile internaționale de vaccinare pe care Gates le promovează și le finanțează.

Fundația Gates cheltuiește 6,7 miliarde de dolari în fiecare an și și-a dublat capacitatea de strângere de fonduri. Mulți bani, mult spațiu pentru a stabili agenda și multă putere pentru o persoană care, după cum recunoaște în noua sa carte, nu răspunde în fața niciunei instituții publice.

Jurnaliștii au observant că lui nu prea îi place să vorbească despre politică, dar a subliniat că „Spania a fost generoasă în a dona doze” (n.r. – de vaccin împotriva Covid-19).

Apreciere pentru implicarea Guvernului Spaniei

De asemenea, Bill Gates a completat că Guvernul Spaniei s-a angajat să finanțeze cercetarea internațională împotriva bolilor infecțioase: „Spania joacă un rol impresionant în unele aspecte.” În același context, filantropul a evidențiat nivelul de imunizare împotriva Covid-19. Iată ce a răspuns acesta când a fost întrebat cum va fi următoarea pandemie dacă nu reușim să o prevenim.

”Ei bine, s-ar putea naște dintr-un virus pe care îl cunoaștem deja. Ar putea fi o varietate de gripă, un alt tip de coronavirus… Și asta măcar ne-ar permite să avem niște cunoștințe despre cum să obținem tratamente și vaccinuri foarte rapid.

Dar ar putea fi și altceva. Ar putea fi un virus creat de om, de un bioterorist care l-a proiectat și l-a răspândit intenționat. Acesta este un scenariu foarte înfricoșător, deoarece ar putea încerca să-l răspândească în diferite locuri simultan.

Sau ar putea fi ceva care face un salt din lumea naturală. Populația umană crește și invadăm tot mai multe ecosisteme. De aceea calculez că există o șansă de 50% ca în următorii 20 de ani să avem o pandemie de origine naturală, ca urmare a schimbărilor climatice.”

Lecțiile pandemiei de Covid-19

Pentru a ne asigura că scenariile subliniate nu vor deveni realitate, miliardarul crede că trebuie ”să iasă o investiție mai mare din toată această tragedie oribilă pe care a fost pandemia de Covid-19, pentru a se asigura că nu se va mai repeta”.

”Costul uman, în decese, a fost cel al unui război mondial. Și trebuie să vorbim despre tot ce am greșit, despre instrumentele de care avem nevoie pentru viitor și despre cum să nu lăsăm garda jos.

Analogia pe care îmi place cel mai mult să o fac este cea a pompierilor: pentru a preveni incendiile, avem pompieri cu normă întreagă.

Se antrenează, se pregătesc, o luăm în serios. Din păcate, trebuie să punem pandemiile pe lista lucrurilor pentru care un guvern trebuie să fie pregătit dacă dorește să-și protejeze cetățenii”, a precizat Gates.

Bugetul OMS ar trebui să crească

Soluția propusă de cofondatorul Microsoft este creșterea bugetului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu 25%: ”Și cu asta am avea o echipă de aproximativ 3.000 de oameni cu profiluri diferite. O numesc Echipa Globală de Răspuns și Mobilizare la Epidemii, dar…

Ei bine, nu îmi pasă atât de mult de nume, cât de faptul că suntem capabili să o facem, că experții sunt instruiți, că au datele bine sistematizate și poate căuta întotdeauna posibile focare.

Și dacă focarul apare într-o țară cu un sistem de sănătate public bun, ei ar oferi sfaturi. Dacă se întâmplă într-o țară foarte săracă, ei zboară acolo, localizează focarul și se asigură că nu se răspândește în restul lumii.

Și, uite, asta nu este ca alte lucruri pe care încerc să le impulsionez, cum ar fi medicamentele pentru HIV, și nu este ajutor umanitar. Aici vorbim despre țările bogate care trebuie să o facă pentru a se proteja, pentru că am văzut deja prețul enorm pe care îl are o epidemie internațională pentru economia lor, pentru viața lor.”

Cât de mult sprijină Bill Gates OMS

Mai departe, unul dintre cei mai cunoscuți americani de pe planetă a criticat reacția țărilor bogate pentru că au ignorat de-a lungul anilor. Fundația Gates finanțează 10% din bugetul acestei organizații și este al doilea cel mai mare donator al acesteia după SUA.

”Trebuie să ne consolidăm angajamentul față de OMS. Și dacă sunt persoane care au plângeri cu privire la funcționarea acestuia, exprimați-le, dar este singurul organism care are legitimitatea să avertizeze țările, să le ceară să-și împărtășească datele.

Nu este corect să dam vina pe OMS pentru că nu a prevenit pandemia, deoarece nu a existat o echipă anume pentru asta. Vaccinul Covid-19 a durat doar un an pentru a se dezvolta. Am citit în carte că acest lucru ți se pare puțin. Așa este. Uite, dacă am putea ține aceste lucruri sub control în timp ce încă încolțim, nu am avea nevoie de un vaccin.

Nu am putut decât să stabilim diagnosticul și carantină. Dar trebuie să fim pregătiți, nu doar să dezvoltăm vaccinul mai repede, ci și pentru ca capacitatea de producție să fie atât de mare încât să nu avem aceleași probleme încât să ajungă să ajungă la toată lumea.”

Țările sărace, o preocupare pentru miliardarul american

În același context, discuția s-a mutat spre țările sărace, care ”sunt întotdeauna ultimele care primesc ceva, dar având fabrici de producție mai mari, în șase luni putem ajunge la oricine”.

”Viteza nu a fost principala problemă pentru accesul la vaccinuri. Problema este că nu ajung. Au trecut doi ani și jumătate și mai sunt peste 80% dintre oamenii din țările sărace care nu au primit vaccinul, când în lumea bogată, 75% au deja două doze.

Companiile de medicamente ar fi trebuit să împartă mai mult și să profite mai puțin? Ei bine, de fapt, cunoștințele au fost împărtășite. Companii precum AstraZeneca au fost de acord să nu facă afaceri și și-au oferit vaccinul oricărei fabrici de producție care l-a dorit.

De altfel, o mare companie din India, numită Serum, a facturat 1.400 de milioane de dolari cu acel vaccin AstraZeneca și l-a oferit multor țări. Este adevărat că în prima fază multe vaccinuri au mers în țările bogate, dar problema nu este aprovizionarea pentru că astăzi, de fapt, sunt destule vaccinuri în lume.”

Tehnologia ARN, marele plus pentru viitor

O altă întrebare pentru Gates a vizat atenția internațională asupra coronavirusului. A încetinit progresul care se făcea pentru eradicarea malariei sau a tuberculozei în acele țări?

”Da. Dar vestea bună este că a fost dezvoltată tehnologia ARN modificat pentru producția de vaccin. Dacă îl îmbunătățim, poate fi util pentru vaccinurile împotriva HIV sau a malariei. La Fundație investim sute de milioane de dolari în încercarea de a face acest lucru, astfel încât, în cele din urmă, toate acestea să ajungă să beneficieze în vreun fel acele alte programe.

Și acum avem și războiul din Ucraina, o altă mare tragedie care generează multe dificultăți. Vom continua să acordăm prioritate sănătății în țările africane? Aşa sper. Vom încerca să strângem 18 miliarde de dolari în acest an pentru a lupta împotriva tuberculozei, malariei și HIV în țările sărace.”

Ce crede Bill Gates despre teoriile conspirației care indicau că vaccinul împotriva Covid-19 conținea cipuri de identificare și localizare? ”Nu mă așteptam, într-adevăr. Într-un fel m-am obișnuit. Trebuie să râzi și să te gândești, ei bine, cheltuiesc miliarde de dolari salvând vieți cu vaccinuri.

Dar ideea ca cineva să întoarcă asta și să spună că de fapt fac miliarde și folosesc vaccinuri pentru a ucide oameni… ei bine, e un lucru foarte trist. Este opusul a ceea ce se întâmplă.

Și povestea că încerc să pun un cip de urmărire în oameni, ca și cum aș fi interesat să știu unde sunt miliarde de oameni… Ce ar trebui să fac cu acele date? Nu sunt interesat. Deci, ei bine, trebuie să râd.

Ce se întâmplă este că dacă, din cauza acestor zvonuri, există persoane care nu se vaccinează sau nu vor să poarte mască, atunci consecințele sunt groaznice.

Sunt oameni care mor pentru că le este mai ușor să se agațe de o teorie simplă despre un Doctor Evil, mai degrabă decât să admită faptul complex că asta este biologie și așa apar bolile.”

Variola maimuței impune o analiză foarte atentă

Altfel, conform , miliardarul american a punctat că este îngrijorat din cauza variolei maimuței: ”Cu siguranță, deși cred că sunt foarte puține șanse ca acest lucru să devină mult mai răspândit. Dar este fantastic că suntem în alertă.

Dacă nu ar fi pandemia de coronavirus, variola maimuței nici măcar nu ar fi la știri. Și asta e bine. Trebuie să analizăm de ce în Europa, unde nu era un virus frecvent, avem deodată sute de cazuri.

Se pare că este din cauza unui fel de schimbare în modul în care virusul este transmis acum. Că are legătură cu variola este puțin înfricoșător, dar nu cred că aceasta este următoarea mare pandemie.”