Bill Gates are Covid-19. Cum se simte fondatorul Microsoft, vaccinat cu schemă completă

Infecția Covid-19 nu l-a ocolit nici pe miliardarul Bill Gates. Acesta a confirmat, pe un site de socializare, că virusul a ajuns și la el.

În noaptea de marți spre miercuri, filantropul în vârstă de 66 de ani și-a anunțat diagnosticul printr-o serie de mesaje pe Twitter.

spune că a fost testat pozitiv și prezintă o serie de simptome, dar ușoare.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates)