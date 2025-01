Billel Omrani a rămas din nou fără echipă! „El mai voia o șansă, dar…”

Cariera lui Billel Omrani (31 de ani) se află într-un declin incredibil în ultimii ani, iar atacantul crescut de Marseille a rămas din nou fără echipă, fiind dat afară de la Politehnica Iași, . Președintele clubului, Cornel Șfaițer, a detaliat situația fostului jucător de la CFR Cluj.

Cornel Șfaițer: „Am vrut să închei colaborarea cu el după o lună”

Campion al României de cinci ori alături de CFR, Billel Omrani s-a despărțit de ardeleni în 2022, iar mai apoi a petrecut perioade nefaste la FCSB, Petrolul, Wisla și, în prima parte a actualului sezon, Poli Iași. Ultimul gol marcat de Omrani într-un meci oficial datează de pe 22 ianuarie 2023, când marca pentru FCSB într-o victorie cu 1-0 pe terenul lui Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul cu o selecție în echipa națională a Algeriei este din nou liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de Poli Iași, iar președintele grupării „alb-albastre”, Cornel Șfaițer, a vorbit despre perioada lui Omrani la echipă.

„Din păcate, Billel… eu am crezut în el. Am avut discuții, dar am pus stop. I-am dat o șansă, am avut multe discuții cu el, 7-8, să vină în parametrii fizici. Mi-a promis… am vrut să închei colaborarea cu el după o lună.

ADVERTISEMENT

I-am dat o șansă, dar nu îl vedeam… îl voiam pe Omrani măcar la 70% din ce putea el, ce însemna el cu ani în urmă la CFR. Dar nu a fost așa și ne-am strâns mâna. El mai voia o șansă, dar… 3-4 luni a stat la noi, din septembrie.

Nu pot să spun că nu a tras de el, și-a dorit. Cred că am fost printre puținii care au crezut în el, la fel Tony, la fel Emil, l-a trimis în teren, am făcut concesii, l-am trecut pe listă. Am avut bunăvoință să îl recâștigăm, am fost foarte bine intenționați, nu are ce să ne reproșeze” a declarat Șfaițer pentru .

ADVERTISEMENT

Omrani a evoluat în șase partide pentru Politehnica Iași, trei în Superligă și trei în Cupa României. Pe lângă atacantul de 31 de ani, .

Vârful carierei lui Omrani, la CFR Cluj

Billel Omrani a semnat cu CFR Cluj în 2016, după despărțirea de Olympique Marseille, clubul la care a crecut și pentru care a debutat în Ligue 1 și în Europa League.

ADVERTISEMENT

Atacantul a petrecut șase ani la Cluj, în care a câștigat cinci titluri de campion și două Supercupe, contribuind la mai multe meciuri memorabile în cupele europene. Poate cea mai bună partidă a sa a fost cea cu Celtic din preliminariile ediției 2019-2020 a UEFA Champions League, când Omrani a marcat o „dublă” și a oferit o pasă decisivă într-un succes cu 4-3 la Glasgow, care i-a dus pe clujeni în play-off.

Fotbalistul născut în Franța a înscris 47 de goluri și a oferit 42 de assist-uri în cele 209 partide jucate în tricoul lui CFR.