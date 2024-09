Așa cum în luna august, . Iar înainte de a debuta la noua sa echipă, Cornel Șfaițer a decis să îl bage în ședință pe atacant.

Billel Omrani, băgat în ședință de Poli Iași: “Am vorbit să vedem dacă mai vrea ceva de la viață”. Când este așteptat să debuteze

înainte ca transferul lui Billel Omrani la Poli Iași să se realizeze și a luat decizia de a-i da acestuia o șansă. Oficialul moldovenilor a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că înainte ca algerianul să debuteze i-a luat pulsul pentru a vedea dacă este dornic să facă performanță alături de noua sa echipă.

“Îl avem și pe Omrani și încă nu am luat decizia să vedem dacă îl debutăm sau nu. Am vrut să fie bine pregătit, să fie surpriză. Are peste o lună la noi. Am vorbit cu el miercuri.

E un jucător masiv, puternic, are aproape 1.90 metri. Așa e construcția lui. E important să îl vedem în teren. Acolo e cel mai important să vedem cum este Omrani și dacă într-adevăr își dorește.

Asta a fost discuția când am dat OK-ul să vină la pregătire. Eu am vorbit mai des cu el. Are calități și am vrut să văd dacă mai vrea ceva de la viață, de la fotbal, de la el.

Asta a fost discuția. Altfel nu avea rost să ne încurcăm. Eu sper să nu fi greșit, dar nu pot paria 100%. Eu cred în el”, a declarat Cornel Șfaițer la FANATIK SUPERLIGA.

Billel Omrani, a evoluat pentru Marseille în Ligue 1

Billel Omrani are 31 de ani, iar după plecarea de la CFR Cluj forma sa a fost în scădere. Algerianul crescu de Marseille, a mai evoluat în România la FCSB și Petrolul Ploiești, iar toate mutările sale au fost făcute din postura de jucător liber de contract.

300.000 de euro este actuala sa cotă de piață, potrivit , iar în 2019, la 26 de ani, era cotat la 3.9 milioane de euro, pe vremea când evolua în Gruia. 238 de meciuri a jucat Billel Omrani pentru formațiile din SuperLiga, perioadă în care a marcat de 49 de ori și în care a oferit 44 de pase de gol.

În străinătate, pe lângă cele 10 apariții pentru echipa maare a lui Marseille, echipă unde a și făcut junioratul, Billel Omrani a mai evoluat la Athlétic Club Arlésien (Franța) și la Wisla Cracovia (Polonia). Doar 28 de meciuri a acumulat pentru cele 3 formații și a strâns 2 goluri și un assist.