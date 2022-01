Lovitură grea pentru Dan Petrescu. Jucătorul pe care se baza are COVID și ratează pregătirea de iarnă. Exclusiv

FCSB – CFR Cluj este primul derby din 2022, iar Dan Petrescu deja își face griji că ar putea pierde unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

De cealaltă parte, FCSB are și ea pentru meciul cu rivalii, în timp ce și sunt în continuare accidentați, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Dan Petrescu, primele bătăi de cap în 2022. Nu îl va avea în pregătire pe Billel Omrani

Din informațiile FANATIK, Billel Omrani nu s-a prezentat la reunirea lui CFR Cluj deoarece atacantul francez este infectat cu COVID-19.

Jucătorul de 28 de ani se află acasă în Franța și este în izolare. Așadar, va rata cantonamentul din Spania și aproape toată pregătirea de iarnă.

Cu toate acestea, Dan Petrescu speră că îl va putea să îl folosească în derby-ul cu FCSB de pe data de 23 ianuarie, ora 18:00. Omrani a jucat în acest sezon 28 de meciuri în toate competițiile, reușind șapte goluri și patru assist-uri. A adus puncte prețioase echipei cu golurile sale, precum cel din meciul cu FC Voluntari și este evaluat conform transfermarkt la 1.600.000 de euro.

Billel Omrani a intrat în ultimele șase luni de contract

Billel Omrani a intrat de contract cu CFR Cluj și poate semna cu orice echipă. Pe lângă Omrani, CFR Cluj ar putea să îi mai piardă în același mod pe Cristi Bălgrădean, Mike Cestor, Alexandru Chipciu și Andrei Burcă.

FANATIK a anunțat în exclusivitate în ianuarie 2021, că și-a prelungit contractul cu CFR Cluj cu încă un an, însă acum jucătorul e decis să prindă un contract bun în străinătate: „Omrani are contract cu CFR până în vara acestui an, el nu va putea pleca de la CFR până în vară. Dacă nu va veni o ofertă bună pentru el, Omrani trebuie să se prezintă în următoarele zile în Spania, probabil în următoarea săptămână, ne-a cerut o învoire.

Dacă Dan Petrescu are nevoie de el, îl va folosi, dacă nu, nu. Noi îi vrem în condițiile noaste pe jucători, în dorințele clubului. Nu li s-au propus salarii mai mici niciodată. Cestor și cu Omrani vor veni în Spania și vor continua cu noi, dar Dan Petrescu va decide pe cine va alege și pe cine nu”, a declarat directorul sportiv al campioanei României, .

Omrani este însă infectat cu COVID-19 și nu va putea fi prezent în cantonamentul din Spania, unde Dan Petrescu îi va testa pe ultimii veniți: atacanții Sergiu Buș și Marko Dugandzic.

Billel Omrani visează să joace la naționala Algeriei în 2022

pentru revista , iar atacantul francez de origine algeriană spera că va putea juca cu naționala Algeriei la Cupa Africii: „Orice jucător ar dori să facă parte din această selecţionată. Personal, cred în destin. Dacă aş fi chemat, aş fi cel mai fericit. Astăzi, acesta este mai mult un obiectiv decât un vis.

Ar fi o mândrie să-mi reprezint ţara, atât pentru familia mea, cât şi pentru mine. Algeria este una dintre favorite la CAN 2022, clar. Va trebui să dovedim că suntem cea mai bună echipă africană. Va fi mult mai greu acum, pentru că toată lumea ne va aştepta”.

Născut în Franța, Omrani a avut șansa să joace și pentru naționala U15 a Franței: „Îmi amintesc mai ales de generația ’93. A fost o generație nebună! Am avut șansa să mă alătur echipei Franței la vârsta de 15 ani, în al doilea an al meu la Olympique Marseille”.

Omrani a recunoscut că s-a simțit extraordinar în România deși i-a fost teamă la început să vină la CFR Cluj: „Eram tânăr și am conștientizat că trebuie să joc regulat, să leg meciuri. Un cunoscut mi-a sugerat să vin la Cluj. La început, am avut o oarecare teamă. Nu prea cunoșteam țările din Europa de Est. Când am ajuns, mi-am spus ‘Este cu adevărat România?’. Am fost plăcut surprins și asta m-a liniştit foarte mult”.

Billel Omrani a recunoscut că a fost aproape să semneze cu Celtic și a avut o ofertă uriașă din China

Golgheterul lui CFR Cluj din cupele europene a declarat că a avut o ofertă de la Celtic Glasgow: „Aș fi putut pleca de mai multe ori. Am avut ocazia să semnez un contract foarte mare în China, dar am preferat să rămân la Cluj. Am fost foarte aproape să semnez cu Celtic, dar cluburile nu s-au pus de acord asupra sumei de transfer”.

Omrani a recunoscut că nu mai dorește să continue în România și ar vrea să joace într-un campionat precum Premier League și Bundesliga sau în Turcia: „Mai am șase luni de contract. Vreau să descopăr altceva. Mai multe campionate, printre care Premier League sau Bundesliga, mă fac să visez.

Chiar și Turcia. Mi-ar plăcea să merg acolo, sunt suporteri extraordinari și fac atmosfere absolut nebunești. După ce am împlinit 28 am început să văd altfel lucrurile. Mă uit și la țările arabe, la China… Voi vedea ce va fi și mă voi gândi. Dar fotbalul va fi pe primul loc când voi lua decizia”.