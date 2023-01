Billel Omrani, decisiv în Hermannstadt – FCSB 0-1, mesaj tranșant după criticile lui Gigi Becali: “Am demonstrat pe teren exact ce am vrut”

FCSB a câștigat prima partidă oficială din noul an, , în etapa 22 din SuperLiga. Billel Omrani, intrat în repriza secundă, a adus victoria roș-albaștrilor la capătul unei faze construite. David Miculescu a vorbit despre din flancul drept.

Billel Omrani a explicat faza ce a dus la golul din meciul cu Hermannstadt: „Un, doi, trei și…”

Billel Omrani l-a înlocuit pe David Miculescu în minutul 68 al meciului de la Sibiu. Atacantul roș-albaștrilor a înscris după doar șapte minute cu un șut la colțul scurt. La finalul partidei, fotbalistul în vârstă de 29 de ani a explicat faza de la gol și a vorbit despre cantonamentul din Antalya.

„Sunt foarte fericit că am dat gol. Cea mai importantă e victoria echipei. A fost un meci foarte complicat. Am vorbit cu Pintilii. Am intrat, am făcut un, doi, trei și a fost gol și sunt foarte fericit pentru echipă și pentru mine.

A fost un cantonament foarte frumos. Fiecare antrenament a fost foarte bun. Ok, am pierdut două meciuri, dar nu contează. Cel mai important e să câștigăm meci aici.

Am fost acasă patru-cinci luni. A fost greu să revin la 100%. Acum am făcut un cantonament foarte bun, am lucrat foarte mult, am alergat mult. Mă simt mai bine.

Am demonstrat pe teren exact ce am vrut. Sper să continui așa. Sper ca la fiecare meci să câștigăm și dacă pot să dau gol sau assist sunt cel mai fericit. Pentru mine cea mai importantă e echipa. Am slăbit. Mă simt mai bine”, a declarat Billel Omrani, la finalul partidei.

David Miculescu, surprins de titularizarea din meciul cu Hermannstadt: „Nu mă așteptam”

David Miculescu a evoluat încă din primul minut pentru FCSB în meciul cu Hermannstadt, iar faptul că a început titular l-a surprins pe fostul jucător al celor de la UTA Arad.

Tânărul fotbalist a vorbit despre conexiunea cu Deian Sorescu în flancul drept. Fundașul dreapta, , a fost titular pentru vicecampioană la debutul într-un meci oficial.

„Nu mă așteptam să fiu titular. La FCSB toți ne antrenăm foarte bine și când vine ziua meciului, atunci vedem primul 11 și toți ne pregătim pentru a începe din prima.

Am venit după un cantonament foarte greu în Antalya, am făcut lucruri frumoase chiar dacă nu am reușit să câștigăm în amicale. Tot timpul, primul meci după un cantonament este greu. Dar suntem bucuroși că am reușit să aducem cele trei puncte.

Nu neapărat norocoasă (n.r. victoria cu Hermannstadt). Noi am avut posesia, jocul, ocaziile mari, până la urmă trebuia să intre și golul.

David Miculescu, despre relația de joc cu Deian Sorescu: „Conexiunea trebuie îmbunătățită”

„M-am înțeles bine cu Sorescu, chiar dacă este primul meci. Pe parcurs o să ne înțelegem, părerea mea, foarte bine. Această conexiune trebuie îmbunătățită. El a venit din Polonia, au fost alte trasee de joc și acum trebuie să se obișnuiască cu noi.

Așteptăm un rezultat negativ pentru noi (n.r. Farul vs CFR Cluj). Noi trebuie să câștigăm meciurile cu Farul și CFR Cluj. Am avut greșeli, dar am îmbunătățit în cantonament toate aspectele acestea și sper să le punem și în practică”, au fost cuvintele lui David Miculescu.

Ștefan Târnovanu, mari emoții la bara transversală a lui Hermannstadt: „Am văzut-o în poartă”

În startul reprizei secunde, la scorul de 0-0, Hermannstadt a fost aproape să deschidă scorul. Intrat în locul lui Buhăcianu, Petrișor Petrescu a prins un șut de zile mari de la distanță, iar mingea a zguduit bara transversală.

„Am avut emoții. Mai ales la șutul lui Petrișor Petrescu, am văzut-o în poartă. Vă spun sincer, nu am mai avut reacție, dar mă bucur că a lovit bara și am reușit după să marcăm.

Un meci foarte greu. Am întâlnit o echipă care a stat foarte bine în teren cu toate că am avut posesia mingii, i-am desfăcut destul de greu. Cu puțină șansă nu am primit gol și să câștigăm pe final.

E o luptă strânsă, un campionat foarte echilibrat și Farul și CFR-ul sunt echipe foarte bune. Au multe puncte și ne bucurăm că am câștigat acest meci pentru că urmează meciurile directe cu ei și dacă vom avea încă două victorii lupta va fi mai strânsă”, a declarat Ștefan Târnovanu.

Ștefan Târnovanu a vorbit despre concurența pe post cu Andrei Vlad: „E benefică pentru amândoi”

Ștefan Târnovanu, accidentat în finalul anului trecut, a revenit titular în poarta FCSB-ului. Portarul în vârstă de 22 de ani a lipsit de la meciurile cu Chindia și Botoșani din luna decembrie, dar și împotriva CFR-ului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„A fost o revenire bună pentru că nu am primit gol și Vlad a apărat senzațional. E un băiat foarte bun, serios, muncitor și s-a văzut și la meciurile trecute. E o concurență benefică pentru amândoi, pentru că am făcut meciuri bune și când nu e unul, e celălalt, iar echipa se poate baza pe noi.

Nu aș vrea să discut acest obiectiv pentru că nu ține de mine(n.r. scandalul antrenorilor din România). Indicațiile s-au auzit puțin pentru că fanii lui Hermannstadt au făcut o atmosferă frumoasă”, a încheiat Ștefan Târnovanu.