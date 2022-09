Billel Omrani, detalii despre nivelul său din punct de vedere fizic. A anunțat când e gata să debuteze la FCSB

Billel Omrani numără zilele până când va debuta în tricoul primei echipe a lui FCSB. Atacantul algerian care a cucerit titlul în SuperLiga în ultimii cinci ani cu CFR Cluj este pregătit să ajute echipa lui în cursa de recuperare a punctelor pierdute în startul sezonului.

Omrani: “Acum sunt la 80 la sută”

Omrani a oferit o pasă de gol în meciul câștigat astăzi de FCSB 2 în fața lui CS Dinamo cu scorul de 3-1 în liga a treia, iar : “A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine, a fost foarte bine că am putut juca. Am dat un assist, am provocat un fault și după a fost gol, sunt foarte fericit.”

Jucătorul de 29 de ani este optimist că în curând va putea juca alături de prima echipă, sub comanda lui Nicolae Dică.

“Mă simt bine din punct de vedere fizic, lucrez foarte, foarte mult. M-am simțit foarte bine, am jucat mult, am făcut sprinturi, vedem cum voi fi săptămâna viitoare. Acum sunt foarte bine, sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și ajung la 100 la sută, cred că acum sunt la 80 la sută. Mai am nevoie de meciuri”, a spus Omrani.

“Vreau titlul cu FCSB”

El a mărturisit și că se simte foarte bine la FCSB și că s-a acomodat ușor în vestiar: “E foarte bine aici cu antrenorul. M-a făcut să mă integrez foarte bine repede.”

vrea să scrie istorie și la noul său club și pentru asta și-a fixat un obiectiv cu adevărat îndrăzneț, dată fiind poziția actuală în clasament a celor de la FCSB.

“Nu contează cu cine jucăm, toate meciurile sunt foarte importante. Suntem pe locul 14, avem nevoie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștig titlul aici, e obiectivul meu”, a spus Omrani.

Omrani poate debuta la FCSB duminica viitoare

Dacă va reuși ceea ce și-a propus, el va ajunge la șase titluri consecutive în SuperLiga României, după ce a triumfat în ultimii cinci ani alături de CFR Cluj.

Omrani ar putea debuta la prima echipă a lui FCSB împotriva lui FC Argeș în meciul de pe Arena Națională, programat duminică, 2 octombrie.