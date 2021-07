Billel Omrani, felicitat de toată lumea de când e „slim fit”: „A mai slăbit! Îmi doresc să văd fotbalistul care juca bine”

Atacantul francez a atras privirile tuturor, nu numai prin golul și assist-ul din duelul cu Borac Banja Luka, ci și pentru faptul că a mai slăbit.

Cristi Dulca, Ciprian Deac și Marius Șumudică au vorbit despre revenirea de formă a lui Billel Omrani, iar toată lumea are din nou mari așteptări de la atacantul crescut de Marseille.

Billel Omrani, felicitat de toată lumea de când e „slim fit”

Cristi Dulca a comentat prestația lui Billel Omrani, pe care speră să îl vadă din nou la un nivel bun, . Selecționerul naționalei României de feminin s-a bucurat și pentru că atacantul francez a slăbit, semn de seriozitate a lui Omrani.

„Știu că a avut o dorință de a pleca, iar după ce nu a fost lăsat să plece, a mai scăzut din randament. Chiar glumeam, spuneam că Omrani a mai slăbit. Am zis că îmi doresc să îl revăd pe Omrani care juca bine acum un an, un an și ceva”, a spus Cristi Dulca, la TV LookSport.

Ciprian Deac a vorbit la finalul meciului și despre Billel Omrani, despre care a spus că a făcut toate antrenamentele din cantonamentul de vară, pentru prima dată de când e la CFR Cluj:

„E bine că a fost Billel atent. Nu e o surpriză pentru mine. E primul cantonament în care face toate antrenamentele şi asta se vede. Trebuie să-şi schimbe puţin mentalitatea şi va ajunge la o echipă mare”.

28 de ani este vârsta lui Billel Omrani

„Ar trebui să-l întrebați pe Omrani, pe Alibec, pe Budescu și pe Maxim ce le fac!”

Marius Șumudică a vorbit la finalul meciului dintre CFR Cluj și Borac Banja Luka, scor 3-1, după ce FANATIK , iar tehnicianul l-a evidențiat pe Billel Omrani, comparându-l cu Denis Alibec, Constantin Budescu și Alex Maxim, pentru felul în care le-a revitalizat forma de joc și, de ce nu, cariera:

„Ar trebui să-l întrebați pe Omrani, pe Alibec, pe Budescu și pe Maxim. Astfel de fotbaliști despre care se spunea că sunt capricioși, am reușit să îi fac să înțeleagă că talentul nu e de ajuns. Ați văzut că a și slăbit și o să ne fie de mare folos!”

Și Billel Omrani a vorbit la finalul meciului, bucuros pentru prestația avută și pentru victoria echipei sale: „Am avut multă poftă de joc. A fost primul meci acasă, primul meci cu suporteri după foarte mult timp, primul joc şi pentru noul antrenor.

Am dat totul ca să câştigăm. E important pentru echipă, pentru staff, pentru suporteri. E important să câştigăm şi returul, să mergem în grupele Ligii Campionilor sau în Europa League.

La primul gol, am fost pregătit, am urmărit mingea, am dat bine de unde a venit. La al doilea gol l-am auzit pe Cipri (n.r. – Deac), am dat mingea şi el a marcat”.

lui Marius Șumudică de a se apropia de jucătorii considerați capricioși, pe care îi face să evolueze la capacitate maximă: „E foarte bine cu noul antrenor. Mă bucur. E un antrenor foarte bun şi sper să mergem cu el cât mai departe. Da, obiectivul e să ajugem în grupe. Muncim la antrenamente ca să ajungem acolo. Sperăm să reuşim.

În trecut, nu am fost mereu cu capul aici. Am fost accidentat mult timp, am avut şi probleme personale. Am vorbit mult cu noul antrenor, cu stafful, cu preşedintele. Mi-am revenit şi sper să ducem echipa cât mai departe“.