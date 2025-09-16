Billel Omrani, fostul star al CFR Cluj, acuză clubul de fals în acte. ANAF i-a pus poprire și e obligat să plătească TVA de 30.000 de euro

Billel Omrani, fost atacant la CFR Cluj și FCSB, este obligat să achite TVA în valoare de aproape 150.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro) din perioada în care a evoluat la echipa din Gruia. De cinci ori campion al României și câștigător a două Supercupe, francezul cu origini algeriene a pierdut procesul cu ANAF, prin care contesta executarea silită și poprirea conturilor sale din România. Omrani a rupt contractul cu CFR Cluj în vara anului 2022, după ce le-a făcut o plângere penală reprezentanților clubului pe care-i acuză că au semnat în fals mai multe documente în numele său.

Billel Omrani a plecat de la CFR Cluj cu poprire pe conturi

Tribunalul Cluj a admis în parte cererea lui Abdel-Slem Billel Omrani de desființarea unor decizii fiscale ale din perioada 2019-2022. Instanța a anulat doar deciziile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități, însă le-a menținut pe cele care reprezintă debite principale. În plus, fotbalistul trebuie să mai achite cheltuieli de judecată în valoare de 31.000 de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs (dosarul a fost înregistrat în 2022 și se află în faza de rejudecare, după ce la finalul anului 2024 a fost retrimis instanței de fond).

Potrivit datelor consultate de FANATIK din dosarul lui Omrani, ANAF a pus poprire pe conturile francezului pentru recuperarea sumei de 233.483 de lei, din care doar 149.565 de lei reprezintă suma datorată, la care s-au adăugat dobânzi și penalizări.

În cererea de anulare a documentelor fiscale, Billel Omrani a susținut că nu a știut că CFR Cluj l-a înregistrat în registrul plătitorilor de TVA și că lui îi revenea obligația de a achita respectivele sume. Mai mult, atacantul le-a spus judecătorilor că a depus o plângere penală împotriva șefilor de la CFR Cluj, pe motiv că aceștia i-au falsificat semnătura de pe documentul de reprezentare în relație cu ANAF.

Înțelegerea dintre CFR Cluj și Billel Omrani pentru restanțele salariale

Astfel, pe numele jucătorului ar fi fost emise mai multe facturi fiscale în afara salariului său de 20.000 de euro. Omrani spune acum că nu a știut nimic despre respectivele cheltuieli făcute de CFR Cluj în numele său și că a aflat că datorează bani statului român .

”Conducerea clubului l-a asigurat că sumele restante (salariale, n.r.) vor fi virate jucătorului în lunile următoare părăsirii echipei, însă acest lucru nu s-a întâmplat, sportivul fiind nevoit să ia legătura în repetate rânduri cu reprezentantul legal al CFR Cluj pentru a primi asigurări în legătură cu sumele neonorate.

Conducerea clubului i-a transmis faptul că sumele de bani restante nu mai pot fi eliberate de clubul de fotbal către sportiv datorită unei adrese de poprire primită de club din partea ANAF”, se arată în cererea depusă în instanță de Billel Omrani, consultată de FANATIK.

Mai precis, în februarie 2022, CFR Cluj a început să aibă probleme cu banii și a înregistrat datorii la jucători. Pentru a-și recupera salariile restante, Omrani s-a adresat instanțelor arbitrale FIFA, moment în care clubul la care activa i-a achitat rapid 20.000 de euro, cu obligația de a renunța la litigiu.

Cum a aflat Omrani că nu mai poate umbla la bani

Prin această înțelegere, clubul ardelean și-a luat obligația de a-i achita restul sumelor restante în lunile iunie, octombrie și ianuarie.

”Ulterior emiterii adresei de poprire pentru sumele datorate de sportiv cu titlu de TVA, sume despre care sportivul nu a avut nicio cunoștință, CFR Cluj i-a sistat sportivului plata sumei de 100.000 euro invocând adresa de poprire a terțului poprit CFR Cluj în contul datoriei.

În acest sens, la data de 10.10.2022. la ora 10:08, Clubul CFR 1907 Cluj își onora cea de a doua tranșă din agreementul semnat cu jucătorul cu privire la restanțele salariale, în valoare de 98.820 lei. Tot în aceeași zi, la ora 10:14, contestatorul a recepționat un sms de avertizare din partea Băncii Transilvania, cu privire la poprirea, până la concurența sumei de 233.483 lei, pe care ANAF Cluj a instituit-o pe contul pe care e fost virată suma de 98.820 lei de către clubul de fotbal”, se mai arată în cererea consultată de FANATIK.

Damjan Djokovic, martor pentru CFR Cluj, împotriva lui Omrani

În dosar au fost audiate mai multe persoane din conducerea clubului CFR Cluj, precum și unii jucători. O mărturie importantă a fost cea a martorului Damjan Djokovic, care a declarat că fotbaliștii străini știau că CFR Cluj practică metoda înregistrării sportivilor ca plătitori de TVA pentru a putea evita unele taxe pe impozit.

Mijlocașul lui CFR Cluj nu-și amintește dacă Omrani a participat la ședințe

”Această stare de fapt rezultă și din declarația martorului Djokovic Damjan, fotbalist profesionist la Clubul CFR 1907 în perioada respectivă (f. 52, vol. III).

Din declarația acestuia rezultă că a avut loc ședințele clubului cu jucătorii, mai mult, ședința a fost ținută și separat, în limba engleză, pentru jucătorii străini.

Martorul nu își amintește dacă reclamantul a participat sau nu la respectivele ședințe, a declarat că urma ca clubul să plătească o sumă de bani (cota de TVA), pe care jucătorii trebuiau să o plătească ANAF-ului, iar salariul lor negociat nu era afectat.

Potrivit declarației martorului, era o practică a clubului ca domiciliul jucătorilor străini să fie stabilit la sediul clubului, deorece ei stăteau în chirie și se mutau des, iar clubul a spus că era mai bine ca domiciliul ales să le fie la sediul clubului, pentru orice comunicări.

De asemenea, din declarația acestui martor mai rezultă că exista o mod de lucru și anterior, prin care, jucătorii își primeau salariul net, iar de plata restului contribuțiilor către stat se ocupa clubul”, se mai arată în dosar.

Șocant: Judecătorii au trecut cu vederea semnătura în fals de la CFR Cluj

Mărturia mijlocașului de la CFR a cântărit enorm în economia procesului pentru că a sugerat că Omrani știa de practica șefilor de la club de a pune jucătorii să plătească TVA. Chiar și așa, refuzul instanței de a anula documentele emise de ANAF pe baza unui document cu semnătură presupus falsă pare să cel puțin controversată.

La finalul anului trecut, judecătorii Curții de Apel Cluj motivau retrimiterea dosarului la instanța de fond prin faptul că ANAF nu avea de unde să știe că documentele venite de la CFR Cluj erau semnate în fals?!

Motivarea instanței: ANAF nu poate fi culpabil. Nu a știut că semnăturile sunt false

”De asemenea, nu pot fi reţinute ca fondate criticile recurentului conform cărora prima instanţă a aplicat în mod greşit dispoziţiile art. 2013 al. 1 Cod civil, în pofida faptului că, prin încheierea de şedinţă din 19.09.2023, s-a stabilit că semnătura de pe presupusul mandat este falsificată.

Este adevărat că, în urma comparării înscrisurilor, prima instanță a ajuns la concluzia că semnătura de pe împuternicire nu îi aparține recurentului.

Totuși, această constatare nu influențează legalitatea actelor administrativ-fiscale contestate, deoarece organul fiscal a primit un înscris care, potrivit legii, avea valoare probatorie a existenței împuternicirii între părți, astfel că a acționat în mod legal procedând la înregistrarea recurentului ca plătitor de TVA.

Organul fiscal nu poate fi considerat culpabil pentru faptul că a avut încredere într-un document care, la momentul utilizării, părea autentic și era conform cu cerințele legale.

În plus, în cadrul acestui litigiu, instanța de fond a reținut existența unor dovezi clare care atestă faptul că recurentul a împuternicit verbal clubul de fotbal să depună cererea de înregistrare în numele său”, se arată în motivarea consultată de FANATIK.

Ce s-a întâmplat cu Billel Omrani după ce a plecat de la CFR Cluj și FCSB

Billel Omrani, fost jucător emblematic al CFR Cluj, a ajuns la 32 de ani și, în prezent este legitimat la echipa Anagennisi Karditsas din prima ligă elenă.

Format la academia lui Olimpique Marseille, Omrani s-a transferat la CFR Cluj în 2016, unde a rămas până în 2022, când a venit la FCSB. Un an mai târziu, el a fost lăsat să plece la Petrolul, după care a prins un contract în Polonia, la Wilsa Krakovia.

În toamna anului 2024 s-a întors în România și a jucat câteva luni la Poli Iași. În primăvara anului 2025, el rămăsese fără club și a avut o perioadă când s-a antrenat alături de Sănătatea Cluj, echipă din Liga a III-a. În prezent, valoarea de piață a atacantului este de 150.000 de euro. În 2022, el era cotat la 1,6 milioane euro.

Billel Omrani are peste 200 de meciuri jucate pentru CFR Cluj, echipă pentru care a marcat 47 de goluri. Omrani este considerat unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a CFR Cluj, având contribuții decisive în campaniile europene ale ardelenilor..