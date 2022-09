Billel Omrani n-a ajuns bine la FCSB și deja e criticat: ”Ce accepți, să vii în probe un an?”

Billel Omrani, fostul jucător de la CFR, , informația fiind transmisă, în exclusivitate, de FANATIK. Atacantul algerian a fost intens criticat de Basarab Panduru pentru alegerea de a veni la vicecampioana României.

Billel Omrani va fi noul jucător al lui FCSB

Billel Omrani, fostul atacant al CFR-ului, a semnat un contract valabil pe un an cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul algerian s-a înțeles cu Gigi Becali, iar dacă va confirma în tricoul „roș-albastru”, finanțatorul de la FCSB îi poate prelungi înțelegerea pentru încă două sezoane.

Totuși, atacantul a fost avertizat de Vadim Rață, fotbalist care, în opinia patronului, nu a confirmat la FCSB și a fost trimis înapoi la FC Voluntari, după doar 108 minute petrecute pe teren. ”Omrani să dea goluri în primele meciuri, altfel îi va fi greu. Dacă nu dă goluri în primele meciuri nu mai joacă”, a declarat , FCSB – Voluntari, scor 1-1.

Billel Omrani va obține 20.000 de euro pe lună, cu 20.000 de euro mai puțin decât îi oferea Gigi Becali în luna mai a acestui an. Alegerea lui Omrani l-a deranjat și pe Basarab Panduru, care nu înțelege de ce fotbalistul algerian, născut în Franța nu și-a continuat cariera în afara României.

Basarab Panduru îl desființează pe Billel Omrani: „Mi se pare incredibil cum ai ajuns!”

Basarab Panduru, fostul mare internațional român nu este de acord cu înțelegerea dintre FCSB și Omrani și nu se aștepta ca fostul campion cu CFR Cluj să meargă la echipa condusă de Nicolae Dică.

„E un transfer surprinzător pentru mine. Cred că a avut nevoie de o vacanţă, pe care şi-a luat-o. A cerut o grămadă de bani, 40, 50 de mii pe lună. Nu-i primeşte, după care pleacă. Un jucător ca Omrani, care în campionatul nostru a arătat destul de bine, îşi găseşte o echipă”, a declarat Basarab Panduru, pentru Orange Sport.

Basarab Panduru nu este de acord nici cu înțelegerea financiară dintre cele două părți. Fostul fotbalist român consideră că Omrani ar fi putut obține cel puțin un salariu asemănător în afară. „Se întoarce pe 20.000 de euro salariu şi o sumă de bani la semnătrură. Atunci, mă întreb, niciun club din lumea asta să nu-ţi dea 20.000 de euro pe lună?.

Mi se pare incredibil. Cum ai ajuns aşa, să nu primeşte 20.000 pe lună jucător liber? Şi, mai ales, ce accepţi, să vii în probe un an? După care îţi fac contract pe mai mult”, a mai spus Basarab Panduru, pentru

Omrani, cifre excepționale la CFR Cluj

Omrani a ajuns la CFR Cluj în 2016, de la Marseille, din postura de jucător liber de contract. Cu CFR, atacantul născut în Franța a câștigat 5 titluri în campionat și 2 Supercupe ale României.

Rămâne de văzut dacă Omrani se va integra în lotul condus de Nicolae Dică. Fotbalistul a fost deja avertizat de Gigi Becali, care nu îi va prelungi contractul, dacă nu va impresiona pe teren.

“Eu am considerat că Omrani este cel mai bun atacant din România. Era cel mai bun, doar ca nu era prea serios. Am vorbit cu el. Nu fac contract doar pe 1 an. Daca esti cuminte pe 2 ani. Am făcut pe 1 an plus încă 2 ani dacă vreau să prelungesc. Dacă nu, am pierdut ce am pierdut, hai la revedere, să fii sănătos!”, a confirmat Becali, după exclusivitatea FANATIK.