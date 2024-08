Poli Iași l-a transferat pe Billel Omrani, rămas liber de contract după experiența la Wisla Krakow. Cornel Sfaițer l-a văzut pe atacantul francez la ședințele de pregătire și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum se prezintă fizic.

Billel Omrani, noul star de la Poli Iași: „Are un contract special”. Cum se prezintă fizic atacantul francez

Fostul atacant de la CFR Cluj, și Petrolul Ploiești și-a pus în gând să își relanseze cariera în Copou. Cornel Sfaițer are încredere în fotbalistul francez, care a început deja ședințele de pregătire sub comanda lui Tony Da Silva.

Billel Omrani a trecut testele medicale, iar Cornel Sfaițer a dezvăluit cum se prezintă atacantul francez. Șeful de la Poli Iași a spus și care este programul de pregătire pe care fostul atacant de la CFR Cluj îl are în această perioadă.

„Cunosc cazul Omrani foarte bine, pentru că am destui prieteni în fotbal. Cunosc cazul Omrani de la CFR, FCSB și Petrolul. Omrani este pe drumul cel bun, am avut o discuție pe această temă. Are șansa să revină la forma pe care a avut-o în fotbalul românesc.

Își dorește foarte mult să revină, crede că mai poate să joace la un nivel bun. Este pe drumul cel bun, o să îl vedeți. I-am făcut toate testele, este apt și la teste a ieșit bine. Se antrenează de două ori pe zi, dar nu vrem să îl expunem”, a spus Sfaițer .

Când va debuta Billel Omrani la Poli Iași: „O să îl vedem atunci”

Cornel Sfaițer spune că Billel Omrani va prinde minute după pauza competițională din SuperLiga, deși este bine pregătit. Acesta a dat detalii și despre contractul pe care atacantul francez îl are cu formația din Copou.

„Înainte sau după jocurile echipei naționale o să îl vedem. O să avem un Omrani bine pregătit, care să ne ajute în compartimentul ofensiv. Cred în el, deși puțini au crezut că poate reveni. Sper să ne ajutăm reciproc, asta a fost și înțelegerea între noi.

Avem niște condiții foarte clare, Omrani poate să stea și doi la Iași, dar și jumătate de an. Am pus niște clauze, are un contract special. Știți că am experiență, încerc să fac lucrurile corect”, a mai spus conducătorul moldovenilor.

