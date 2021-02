Billel Omrani, primul gol după un an și 3 luni la CFR Cluj! Ultima dată marcase în 2019. “A fost o perioadă grea”

Billel Omrani a reușit să spargă gheața și să marcheze după o pauză de un an și trei luni pentru CFR Cluj. Atacantul a înscris împotriva lui Gaz Metan Mediaș în minutul 75 și a adus victoria campioanei, scor 1-0.

În ciuda perioadei uriașe în care nu a marcat, Edi Iordănescu a avut încredere în atacantul său și a insistat pentru prelungirea contractului. Francezul a semnat până în 2022 cu ardelenii chiar în această iarnă.

Billel Omrani, primul gol după un an și 3 luni la CFR Cluj! Decisiv cu Gaz Metan Mediaș

Iar încrederea antrenorului nu a rămas nerăsplătită. Billel Omrani a intrat în minutul 62 în locul lui Ciprian Deac și 13 minute mai târziu a marcat golul victoriei în confruntarea cu Gaz Metan. Atacantul a ieșit la rampă într-un moment delicat, în care echipa sa a alergat după golul care să aducă 3 puncte.

Pe 1 decembrie 2019, Billel Omrani a marcat într-un meci cu Hermannstadt, încheiat 1-1. Atacantul a fost măcinat de accidentări în acest sezon și când trebuia să revină pe gazon a fost depistat cu noul coronavirus și asta l-a mai ținut pe loc câteva săptămâni.

Ce a spus Billel Omrani după primul gol în actualul sezon

La finalul meciului de la Mediaş, Billel Omrani era fericit că a scăpat de probleme şi a reuşit să marcheze primul gol după un an şi trei luni.

“A fost o perioadă foarte grea pentru mine. M-am accidentat, am avut COVID, nişte probleme cu clubul, dar am semnat. Am dat gol şi sunt foarte fericit. Vreau să le mulţumesc celor din staff-ul medical.

Echipa a câştigat trei puncte importante. Suntem la egalitate cu FCSB şi sperăm să câştigăm încă un titlu. Portarul de la Mediaş a apărat foarte bine. Toţi m-au ajutat să revin”, a spus Billel Omrani după Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj 0-1.

CFR Cluj a egalat la puncte FCSB cu această victorie!

Pentru CFR Cluj victoria cu Gaz Metan Mediaș este sinonimă cu calificarea în play-off. Echipa lui Edi Iordănescu a egalat la puncte pe FCSB în fruntea clasamentului, ambele formații având câte 51 de puncte.

CFR Cluj l-a pierdut în această iarnă pe Jakub Vojtus, plecat în Ungaria. Astfel, Edi Iordănescu a insistat ca Billel Omrani să rămână și să i se prelungească înțelegerea scadentă în vară. Dacă francezul nu era de acord, CFR Cluj risca să rămână doar cu Mario Rondon și Gabriel Debeljuh în atac.

Ardelenii s-au impus la Gaz Metan Mediaș după două meciuri modeste. Echipa lui Edi Iordănescu a pierdut cu 1-2 la Botoșani, iar apoi nu a reușit decât o remiză albă pe teren propriu cu FC Voluntari. Din cauza acestor rezultate, CFR Cluj nu a reușit să depășească FCSB în fruntea clasamentului.

