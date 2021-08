Billel Omrani știe unde a pierdut CFR Cluj calificarea cu Young Boys: „La 2-0 altfel stăteau lucrurile”

Chiar dacă a recunoscut superioritatea campioanei Elveției, Young Boys Berna, Billel Omrani, marcatorul unicului gol al CFR-ului în manșa retur, , nu a putut trece peste ocaziile din prima parte.

„La 2-0 altfel stăteau lucrurile”, a concluzionat atacantul francez imediat după fluierul de final al partidei, îndemnându-și, totodată, colegii să „țină capul sus”, pentru că vineri, 13 august îi așteaptă o nouă etapă de campionat, cu Farul Constanța.

Dacă Young Boys trebuie să treacă de Ferencvaros (Ungaria) pentru a accede în grupele Ligii Campionilor, ardelenii își continuă parcursul european în play-off-ul Europa League, unde vor da piept cu sârbii de la Steaua Roșie Belgrad. Aceștia au fost eliminați surprinzător de Sheriff Tiraspol, scor 2-1 la general (Republica Moldova).

Concluziile lui Omrani după eliminarea CFR-ului din Liga Campionilor

„Sunt fericit că am dat gol, dar aș fi fost mai fericit dacă și câștigam. A fost un meci greu, Young Boys joacă foarte bine. Asta e! Ăsta e fotbalul, trebuie să ținem capul sus, ne așteaptă un meci de campionat vineri și trebuie să-l câștigăm.

Apoi jucăm cu Steaua Roșie Belgrad și trebuie să ne calificăm în grupele Europa League. Elvețienii (n.r. Young Boys Berna) au jucători de calitate, dar și noi avem. Puteam să jucăm mai bine, la un moment dat puteam să facem 2-0. La 2-0 altfel stăteau lucrurile.

Dacă băteam acasă era cu totul diferit, dar ăsta e fotbalul, trebuie să privim înainte și să fim concentrati la meciul de vineri. Acum trebuie să învățăm din greșeli”, a declarat Billel Omrani.

Șumudică nu poate trece peste gafa lui Păun: „N-ai voie!”

Dacă atacantul francez a rămas cu gândul la ratările din prima repriză, când CFR își putea majora avantajul, Marius Șumudică nu uită și nu iartă . În minutul 63 al partidei, acesta a lovit mingea după fluierul arbitrului și a primit al doilea cartonaș galben, echivalent cu eliminarea de pe teren.

„Am întâlnit o echipă net superioară, mai bună decât noi. Trebuie să privim lucrurile în realitate și să spunem adevărul. O echipă care ne-a pus sub presiune tot timpul, atât la Cluj, cât și aici. De aceea am jucat cu 3 fundași centrali, știam forța lor de atac, cu jucători de viteză.

Voiam să mergem la jocul retur cât mai mult la 0-0. Iar am marcat foarte devreme, după care ne-au supus unor presiuni. Am facilitat și noi prin niște greșeli individuale, dar, una peste alta, s-a calificat echipa mai bună și trebuie să fim realiști.

Young Boys e o echipă foarte puternică. Hai să nu uităm că, anul trecut, această echipă a bătut Leverkusen 2-0 în Germania, fără drept de apel. După care, au fost scoși de Ajax. La nivelul ăsta întâlnești echipe foarte puternice.

Cu acești fani în tribune care i-au împins tot timpul. La 1-0 cântau ca și cum ei ar fi marcat. Trebuie să fim realiști, să privim lucrurile ca atare, să trecem peste acest eșec și în două zile avem un meci important de campionat, iar săptămâna viitoare ne pregătim pentru play-off-ul de Europa League, având în vedere că noi oricum suntem calificați în grupele Conference League.

Voiam să-l schimb pe Păun (n.r. cu Debeljuh). Voiam să-l trec pe Billel în bandă. N-am apucat. A făcut o greșeală care… n-are voie să facă o astfel de greșeală. Asta este, n-ai voie, când știi că ai galben, să dai cu piciorul în minge și să-l iei pe al doilea.

A fost într-un moment în care începusem să echilibrăm jocul. Nu se știe dacă marcam un gol, cu toate că ei au avut mai multe situații de a marca decât noi”, a declarat antrenorul campioanei României la conferința de presă.