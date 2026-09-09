Sport

Verdictul tranșant primit de Billel Omrani înainte să revină la CFR Cluj: „Eu i-am zis că nu mai poate!”

Billel Omrani s-a întors la CFR Cluj pe finalul perioadei de mercato, însă s-a lovit de un verdict dur. Ce promisiune a făcut însă atacantul francez pentru a juca din nou în Gruia.
Mihai Dragomir
09.09.2026 | 12:10
Verdictul transant primit de Billel Omrani inainte sa revina la CFR Cluj Eu iam zis ca nu mai poate
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Verdictul dur primit de Omrani înainte să semneze cu CFR Cluj a doua oară. Foto: Colaj FANATIK.
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CFR Cluj a legitimat 10 fotbaliști în ultima zi de mercato după ce a scăpat de interdicția la transferuri. Printre achizițiile ardelenilor s-a aflat și Billel Omrani, care va bifa astfel cel de-al doilea mandat în Gruia. Ce promisiune a făcut înainte de a semna, după ce i s-a spus în față că nu mai poate juca la nivel profesionist.

Promisiunea lui Billel Omrani înainte de revenirea la CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostei campioane a României i s-a ridicat interdicția la transferuri, iar echipa lui Neluțu Varga nu a pierdut timpul. Ardelenii au legitimat 10 jucători noi, iar unul dintre numele deja cunoscute publicului din Gruia este Billel Omrani. Atacantul francez a mai jucat pentru „feroviari” între 2016 și 2022, contribuind la performanțele atinse atunci de echipă.

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Înainte să revină la CFR Cluj, Omrani a auzit direct din gura lui Ciprian Deac că nu mai poate evolua la nivelul SuperLigii, însă atacantul a făcut o promisiune care i-a adus a doua șansă la echipa din Gruia. „Vă spun sincer, este un pariu și de-al meu. Eu i-am zis că nu mai poate, iar el vrea să-mi demonstreze. L-am văzut schimbat, motivat și vrem să-i mai dăm o șansă. Noi nu uităm ce a făcut el aici și cum a pus umărul la succese. Și Sergiu Buș e un pariu de-al meu. Eu îl văd foarte bine la antrenament”, ”, a spus Deac, actualul vicepreședinte la CFR Cluj, la TV Digi Sport.

Ce a spus Marius Șumudică despre Billel Omrani

Sergiu Buș și Billel Omrani sunt cei doi jucători familiarizați deja cu ceea ce înseamnă CFR Cluj, iar Marius Șumudică contează pe ambii în misiunea pe care o are de a redresa echipa. „Sergiu Buș și Omrani sunt doi foști jucători ai CFR-ului. I-am adus și pentru spirit și ceea ce înseamnă vestiarul CFR-ului. Se pregătesc de o lună cu noi.

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Ne-am echilibrat, pentru că a venit și Ignat, se antrenează cu noi, îl avem și pe internaționalul giorgian care este aici de trei săptămâni. A ajuns la parametrii normali, chiar aproape de parametrii de joc“, a transmis Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Crescut de Marseille, Billel Omrani a cunoscut satisfacția în România doar la CFR Cluj. El a bifat experiențe și la echipe precum FCSB, Petrolul, Poli Iași și Concordia Chiajna, însă fără realizări notabile.

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  • 47 de goluri are Billel Omrani pentru CFR Cluj
  • 209 jocuri a bifat francezul pentru „feroviari”
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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