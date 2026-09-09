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CFR Cluj a legitimat 10 fotbaliști în ultima zi de mercato după ce a scăpat de interdicția la transferuri. Printre achizițiile ardelenilor s-a aflat și Billel Omrani, care va bifa astfel cel de-al doilea mandat în Gruia. Ce promisiune a făcut înainte de a semna, după ce i s-a spus în față că nu mai poate juca la nivel profesionist.

Promisiunea lui Billel Omrani înainte de revenirea la CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostei campioane a României , iar echipa lui Neluțu Varga nu a pierdut timpul. Ardelenii au legitimat 10 jucători noi, iar unul dintre numele deja cunoscute publicului din Gruia este Billel Omrani. Atacantul francez a mai jucat pentru „feroviari” între 2016 și 2022, contribuind la performanțele atinse atunci de echipă.

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Înainte să revină la CFR Cluj, Omrani a auzit direct din gura lui Ciprian Deac că nu mai poate evolua la nivelul SuperLigii, însă atacantul a făcut o promisiune care i-a adus a doua șansă la echipa din Gruia. „Vă spun sincer, este un pariu și de-al meu. Eu i-am zis că nu mai poate, iar el vrea să-mi demonstreze. L-am văzut schimbat, motivat și vrem să-i mai dăm o șansă. Noi nu uităm ce a făcut el aici și cum a pus umărul la succese. Și Sergiu Buș e un pariu de-al meu. Eu îl văd foarte bine la antrenament”, ”, a spus Deac, actualul vicepreședinte la CFR Cluj, la TV .

Ce a spus Marius Șumudică despre Billel Omrani

Sergiu Buș și Billel Omrani sunt cei doi jucători familiarizați deja cu ceea ce înseamnă CFR Cluj, iar în misiunea pe care o are de a redresa echipa. „Sergiu Buș și Omrani sunt doi foști jucători ai CFR-ului. I-am adus și pentru spirit și ceea ce înseamnă vestiarul CFR-ului. Se pregătesc de o lună cu noi.

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Ne-am echilibrat, pentru că a venit și Ignat, se antrenează cu noi, îl avem și pe internaționalul giorgian care este aici de trei săptămâni. A ajuns la parametrii normali, chiar aproape de parametrii de joc“, a transmis Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Crescut de Marseille, Billel Omrani a cunoscut satisfacția în România doar la CFR Cluj. El a bifat experiențe și la echipe precum FCSB, Petrolul, Poli Iași și Concordia Chiajna, însă fără realizări notabile.

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