“Bine măcar că au apucat să vadă prețul la pâine!” Moldova luată peste picior după ce a încasat 11 goluri în Norvegia. Doi români propuși să preia naționala de peste Prut

Cu patru jucători din Superliga României, Moldova a fost măcelărită, la Oslo, în preliminariile pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic
Catalin Oprea
10.09.2025 | 08:45
Nationala Moldovei a fost distrusa de Norvegia FOTO facebook

Naționala Moldovei a bifat o rușine epocală, înregistrând cel mai dezastruos rezultat din istoria ei. A fost învinsă la Oslo, de Norvegia, cu 11-1, într-un meci în care reușita oaspeților a fost, de fapt, un autogol al gazdelor.

Haaland a marcat cinci goluri și a dat două pase decisive

Erling Haaland este acum mai aproape ca niciodată de a juca la o Cupă Mondială. Atacantul lui Manchester City a făcut un meci sălbatic, cu cinci goluri și două pase decisive, care permite echipei norvegiene să conducă Grupa I cu o diferență de 6 puncte față de Italia.

Haaland nu a fost singurul mare protagonist al serii. Rezerva Aasgaard, de la Glasgow Rangers, care a intrat pe teren în minutul 64, când tabela arăta 6-0, a reușit să înscrie 4 goluri în mai puțin de jumătate de oră, unul dintre ele din penalty.

Pentru Moldova, acesta este cel mai rușinos rezultat din istoria ei. Până aseară, un 0-8 cu Danemarca, în 2021, a reprezentat apogeul dezastrului de la naționala antrenată de Serghei Cleșcenco.

Patru fotbaliști din Superligă au gustat rușinea

Norvegia – Moldova 11-1 (Myhre 6, Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Odegaard 45+1, Aasgaard 67, 76, 78 pen., 90+2 / Ostigard a.g. 74). „Este o rușine pentru noi. Nu am nimic altceva de adăugat”, a spus acesta după meci. El i-a avut ca titulari pe Vadim Rață (FC Argeș) și Virgil Postolachi (U Cluj), iar în repriza a doua au intrat pe teren și Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari) și Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani).

Înfrângerea de la Oslo a generat o adevărată avalanșă pe rețelele sociale. Fanii moldoveni au luat foc, aruncând cu o serie întreagă de critici la adresa echipei. “Bine măcar că au apucat să vadă care e prețul la pâine pe acolo”, a punctat un suporter.

Dan Petrescu și Dorinel Munteanu propuși la națională

“Așa se întâmplă când în campionatul intern sunt numai străini. Sheriff joacă cu 11 jucători de culoare”, a fost o altă reacție. “O echipă de invalizi”, “Trebuie retrasă echipa națională din orice competiții  cel puțin pe 2 ani, până cei la U 21 se fac mari”, au mai punctat fanii.

Un alt fan a făcut o propunere interesantă, pentru postul de selecționer: “Sunt două variante bune peste Prut, Dorinel Munteanu și Dan Petrescu”. “Afară cu toți, nu mai au dreptul moral de a reprezenta țara. Rușine mare. Ne râde lumea întreagă !!!”, au fost alte reacții pe rețelele sociale.

Echipele calificate la Cupa Mondială

Dacă Norvegia mai are totuși de așteptat până să obțină oficial biletele pentru turneul final, 18 echipe sunt deja calificate: SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia.

