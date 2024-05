După ce Costel Gâlcă a fost numit la Universitatea Craiova, Gigi Becali a fost chestionat la FANATIK SUPERLIGA dacă fostul antrenor al FCSB poate lua titlul şi pe banca oltenilor. Patronul roş-albaştrilor a răspuns tranşant, spunând că .

„Bineînțeles că putem lua titlul cu Gâlcă!”. Mihai Rotaru, răspuns acid pentru Gigi Becali

Mihai Rotaru i-a răspuns acid lui Gigi Becali şi a spus că noul antrenor al Universităţii Craiova poate să aducă titlul în Bănie. Însă, în ceea ce priveşte calificarea în Champions League, lucrurile sunt diferite:

“Cred că o echipă românească va putea juca în următorii 5-6 ani în grupele Champions League cu o strategie foarte bine pusă la punct. Sperăm să fim noi ăia, dar în acest moment nu poţi să pui obiectiv unui antrenor român la o echipă românească grupele Champions League.

Trebuie luate pas cu pas. Un Conference League, un Europa League, iar după doi-trei ani de zile, cu un culoar favorabil, grupele Champions League. Noi am ratat grupele Conference League pentru că am avut ghinion.

Am luat roşu când am dominat clar. Am condus acolo în minutul 105, apoi am pierdut la penalty-uri. Bineînţeles că putem lua titlul cu Costel Gâlcă. Universitatea Craiova va sta bine cu Costel Gâlcă.

“Referitor la jucători, evaluarea o face Costel Gâlcă”

Fotbalul e făcut din momente. Gândiţi-vă ce ratare am avut în minutul 90 cu CFR Cluj. Apoi, . Dacă am fi înscris acolo, am fi avut trei puncte în faţa CFR-ului.

Dacă mă întrebaţi pe mine, Franţa ar fi trebuit să fie campioana mondială. Acea ratare din minutul 119 a fost incredibilă. Şi lumea a uitat-o. Aşa a devenit Argentina campioană mondială.

Referitor la jucători, evaluarea o face Costel Gâlcă. Evident că este o evaluare dinamică şi o să vedem la finalul sezonului ce se va întâmpla”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Cum să spui că la anul ia altul campionatul. Eu zic că nu ar putea. Se poate, dar doar dacă mă retrag eu. Nu e corect. Corect era să tac din gură, dar dacă eu nu tac, că sunt pătimași și nu sunt păcătos, normal că nu tac din gură”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA