Biografie Jennifer Lopez: câți ani are și care este numele complet. Celebra artistă, concert în România

Cine este, de fapt, Jennifer Lopez. Artista iubită de milioane de fani se poate lăuda cu o carieră fulminantă în muzică, film și modă. Chiar dacă are admiratori în întreaga lume, puțini sunt cei care este numele ei complet.

ADVERTISEMENT

Care este numele real al lui Jennifer Lopez și câți ani are

Jennifer Lopez este una dintre cele mai apreciate artiste din lume. Cu o carieră de succes în lumea muzicii, dar și a filmului, diva latino continuă să își uimească fanii. În curând, JLo va concerta în România, iar spectacolul ei este așteptat cu sufletul la gură de către public.

Faimoasa artistă, pe numele ei real Jennifer Lynn Lopez s-a născut pe 24 iulie 1969 în cartierul Bronx, din New York. Cu doar câteva zile înainte de a urca pe scena din Piața Constituției din București, diva latino va împlini 56 de ani, însă este evident că vârsta este doar un număr pentru ea.

ADVERTISEMENT

Cum a arătat copilăria lui Jennifer Lopez

Jennifer Lopez are origini portoricane și a crescut într-o familie modestă. Tatăl artistei, David Lopez, a servit în armată, apoi a lucrat ca tehnician IT la Guardian Insurance Company. Mama sa, Guadalupe Rodriguez a fost casnică în primii 10 ani de viață ai artistei, apoi s-a angajat ca vânzătoare la Tupperware, apoi a devenit educatoare.

Părinții lui Jennifer Lopez au divorțat după 33 de ani de mariaj. , dar care nu sunt în lumina reflectoarelor, așa cum este ea. În numeroasele interviuri pe care le-a acordat, JLo a povestit că a fost nevoită să împartă o singură cameră cu surorile ei.

ADVERTISEMENT

Jennifer Lopez a crescut într-o familie catolică, ceea ce înseamnă că duminica era pentru ea o zi dedicată slujbelor. Artista a frecventat Școala Holy Family și liceul privat pentru fete Preston High School.

ADVERTISEMENT

Talentată și pasionată de muzică și dans încă de la o vârstă fragedă, ambiția a fost cea care a propulsat-o pe JLo spre succes și celebritate. La școală, Lopez a practicat atletismul și a dansat în numeroase musicaluri școlare.

ADVERTISEMENT

Jennifer Lopez, debut de succes în lumea filmului

Jennifer Lopez a debutat în lumea filmului la începutul anilor ’90. În 1995, a obținut un rol în drama ”Familia Mea” și a jucat și în filmul de acțiune ”Răpirea trenului cu bani”. JLo a jucat și în producțiile lui Francis Ford Coppola, precum ”Jack”, unde a fost colegă de platou cu Robbin Williams, dar și ”Sânge și Vin”, unde a jucat alături de Jack Nicholson.

De departe, rolul reprezentativ care i-a deschis multe uși în lumea cinematografică a fost cel din ”Selena”, acolo unde a interpretat personajul principal. Acest rol i-a adus o nominalizare la Globul de Aur, la categoria ”Cea mai bună actriță – Musical sau comedie”, în 1998. Astfel, JLo a devenit prima actriță latino al cărei onorariu ajunsese la 1 milion de dolari.

Jennifer Lopez a continuat să își fructifice pasiunea pentru lumea cinematografică. Vedeta a apărut în mai multe filme de-a lungul timpului, printre care ”El cantante”, ”Second act”, ”Hustlers”, ”Marry me”, ”Atlas” sau ”Unstoppable”. Diva va apărea în trei filme care urmează să se lanseze în viitor: ”The Godmother”, ”Office Romance” și ”The last Mrs. Parrish”.

Cariera muzicală a lui Jennifer Lopez

Începuturile muzicale ale carierei lui Jennifer Lopez au coincis cu cele din lumea filmului. Atunci când a lansat primele sale piese, JLo era deja o actriță cunoscută. A reușit să se impună rapid pe scena muzicală, devenind una dintre cele mai influente artiste pop și R&B din lume.

Primul album al artistei, ”On the 6” a fost lansat în 1999 și a inclus hituri precum ”If you had my love”, piesă care a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Lista continuă cu ”Waiting for tonight” și ”Let’s Get Loud”.

Abia în 2001, cariera ei începea să se contureze. Jennifer Lopez a lansat albumul ”J.Lo”, care a debutat direct pe locul 1 în Billboard 200. Printre piesele emblematice de pe album se numără ”Love Don’t Cost a Thing” și ”Play. În același timp, JLo domina și topul cinematografic, filmul ”The Wedding Planner” ajungând pe primul loc.

După ce a lansat albumele ”This is me… Then”, ”Rebirth” și ”Brave”, Jennifer Lopez a luat o pauză muzicală. A revenit în 2011 cu piesa ”On the floor”, care a devenit fenomen mondial, ocupând locul 1 în peste 20 de țări. Toate aceste reușite i-au adus numeroase nominalizări la Grammy și Billboard Music Awards.

Cu ce nume celebre s-a iubit Jennifer Lopez

Viața sentimentală a lui Jennifer Lopez pare și ea desprinsă din filme. Toate relațiile artistei au ajuns în atenția publicului, dat fiind faptul că iubiții, respectiv soții ei au fost persoane celebre.

Puțină lume știe că Jennifer Lopez și Sean ”Diddy” Combs au fost împreună între 1991 și 2001. După despărțirea de Diddy, în septembrie 2001, Jennifer Lopez se căsătorea cu Cris Judd, însă relația a durat foarte puțin. În iulie 2002, artista semna deja actele de divorț.

Una dintre cele mai răsunătoare relații ale sale a fost cea cu Ben Affleck. Cuplul era cunoscut în lumea mondenă drept ”Bennifer”, iar după logodna din noiembrie 2002, toată lumea a crezut că vor rămâne împreună pe veci. Totuși, cei doi au divorțat în 2004.

Al patrulea iubit pe lista lui Jennifer Lopez a fost Marc Anthony. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2004, iar în februarie 2008, au devenit părinții gemenilor Emme Maribel și Maximilian David. În iulie 2011, Jennifer Lopez și Marc Anthony au divorțat.

Jennifer Lopez a mai bifat, de-a lungul timpului, relații de scurtă durată. Printre bărbații care nu au stat prea mult lângă divă se numără Casper Smart și Drake. Apoi, a venit rândul lui Alex Rodriguez să se afișeze la brațul artistei.

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au logodit în martie 2019, în Bahamas. Cei doi plănuiseră nunta, însă pandemia de Covid-19 i-a făcut să amâne marele moment. Ulterior, în aprilie 2021, cuplul a rupt logodna.

După Alex Rodriguez, în viața lui JLo a reapărut Ben Affleck, iar asta i-a făcut pe mulți să creadă că cei doi sunt predestinați. Artista și actorul s-au căsătorit în iulie 2022, iar doi ani mai târziu, în august 2024, au divorțat. Recent, Jennifer Lopez a recunoscut că nu mai este dispusă să se implice în vreo relație.

Ce avere are Jennifer Lopez

Jennifer Lopez este cea mai bine plătită actriță de origine hispanică din lume. La un moment dat, diva încasa peste 15 milioane de dolari pentru un rol. Filmele în care a apărut JLo au avut încasări record. ”Maid in Manhattan”, de exemplu, a avut încasări de 94.001.225 milioane de dolari, iar ”Shall we dance” a ajuns la 170.128. 480 milioane de dolari.

Pe plan muzical, Jennifer Lopez a reușit să vândă peste 80 de milioane de albume în întreaga lume. Revista Forbes a plasat-o pe diva latino pe locul 7 în topul celor mai bogate femei din industria muzicii, cu o avere estimată la 400 milioane de dolari.

Cât costă biletele la concertul lui Jennifer Lopez din România

Jennifer Lopez este recunoscută pentru spectacolele sale pline de energie și pentru coregrafiile sale impecabile. De data asta, publicul din România are ocazia să o vadă live pe una dintre cele mai puternice prezențe scenice din industria muzicală internațională.

Prețul biletelor începe de la 495 de lei pentru General Acces și ajunge la 825 de lei pentru Golden Circle. Mai scumpe sunt biletele de la Diamond Circle, care costă 1045 de lei și cele VIP, care ajung la 1100 de lei. Cele mai scumpe sunt cele Greet & Photo, care ajung la 5500 de lei și care le dau fanilor șansa să facă poză cu artista. Aceste bilete sunt un supliment la biletele de intrare la eveniment.

Bilete VIP și Greet & Photo sunt deja epuizate. Totuși, cine s-a hotărât pe ultima sută de metri că vrea să o vadă pe Jennifer Lopez live, mai are la dispoziție bilete Diamond Circle, Golden Circle și General Acces.

pe 27 iulie 2025 în cadrul evenimentului ”Summer in the City”. Pentru a cânta în România, artista a cerut 6 cabine complet echipate, pentru ea, pentru cei 16 dansatori și pentru staff-ul tehnic. JLo a cerut ca spațiul ei să fie decorat cu mobilier ZEN, să aibă o masă de masaj cu maseuză, purificatoare de aer și o oglindă mare.